Kremlinul nu va accepta semnătura președintelui Volodimir Zelenski pe documentele legale care stabilesc condițiile pentru încetarea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat NBC News și difuzat duminică, scrie Kyiv Independent.

Declarațiile lui Lavrov, care întăresc propaganda rusă potrivit căreia guvernul lui Zelenski este ilegal, vin în contextul în care președintele american Donald Trump încearcă să organizeze o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, în speranța ajungerii la un acord de pace.

„Când vom ajunge în etapa semnării documentelor, va fi necesar ca toată lumea să înțeleagă foarte clar că persoana care semnează este legitimă, iar... domnul Zelenski nu este în acest moment”, a declarat Lavrov pentru NBC News într-un interviu înregistrat pe 22 august și difuzat integral pe 24 august, Ziua Independenței Ucrainei.

„Șeful de facto”, dar...

Lavrov a afirmat că Moscova îl consideră pe Zelenski „șeful de facto al regimului”, dar nu un lider legitim al Ucrainei.

Într-un fragment anterior al interviului publicat pe 22 august, Lavrov a declarat că mult-mediatizata întâlnire dintre Zelenski și Putin „nu era deloc pregătită” și l-a acuzat pe președintele ucrainean că „se preface că este un lider”.

Zelenski a devenit președinte al Ucrainei în urma alegerilor democratice din 2019. Dacă nu ar fi fost impusă legea marțială, următoarele alegeri prezidențiale ar fi avut loc la 31 martie 2024, iar mandatul lui Zelenski ar fi expirat la 20 mai.

Nu a avut loc niciun astfel de scrutin, deoarece Legea privind starea de urgență interzice în mod explicit alegerile prezidențiale, parlamentare și locale. Ucraina a introdus starea de urgență după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă la 24 februarie 2022.

Discreditarea lui Zelenski

Propaganda rusă a folosit în repetate rânduri problema alegerilor din Ucraina pentru a-i discredita pe Zelenski și pe guvernul ucrainean.

Deși Trump l-a invitat pe Putin la negocieri de pace la Anchorage, Alaska, pe 15 august, summitul bilateral nu a înregistrat progrese substanțiale în direcția încheierii războiului. Moscova a refuzat să accepte un armistițiu și continuă să impună cereri maximaliste Ucrainei, inclusiv concesii teritoriale majore.

Refuzul de a accepta „legitimitatea” lui Zelenski este o altă tactică de obstrucționare a negocierilor și de amânare a unui acord de pace.

Când a fost întrebat de NBC News dacă Putin îl „trage pe sfoară” pe Trump prin prelungirea negocierilor fără a întreprinde acțiuni semnificative, Lavrov a refuzat să dea un răspuns afirmativ sau negativ.

„Nu este rolul legislatorilor sau al mass-media să decidă ce îl motivează pe președintele Trump”, a spus el.

Ministrul de Externe rus a declarat că un grup de naţiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei.



Reuters a relatat săptămâna trecută că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, în est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Garanții de securitate

Lavrov a declarat la emisiunea "Meet the Press" de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că Putin a ridicat problema discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.



În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite, precum şi din partea altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters în 2022.



Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Grupul ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia şi alte ţări, a spus Lavrov.



"Iar garanţii ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar şi care trebuie să fie non-nucleară", a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.



Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Rusia doreşte protecţie pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina şi că există o discuţie despre teritorii care trebuie purtată cu Ucraina.

