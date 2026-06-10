Live TV

Taiwanul a organizat un exerciţiu cu muniție reală folosind lansatoare americane HIMARS, în premieră în apele din faţa strâmtorii

Data publicării:
himars
Lansator de rachete de înaltă precizie HIMARS. Foto: Profimedia Images
Din articol
Câte lansatoare are Taiwan

Armata taiwaneză a organizat miercuri un exerciţiu cu foc real folosind sisteme de lansatoare multiple de rachete HIMARS, de fabricaţie americană. Exercițiul a avut loc pe coasta de vest a insulei, o zonă deosebit de sensibilă datorită proximităţii cu China şi unul dintre cele mai expuse fronturi în cazul unei eventuale debarcări.

Este prima dată când forţele terestre testează acest tip de armament - HIMARS - în afara bazei Jiupeng din comitatul Pingtung situat în sudul Taiwanului, conform surselor militare, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Exerciţiul, care a avut loc la gura râului Dajia, în afara oraşului Taichung din vestul ţării, simulează „sprijin de foc interregional” împotriva unor „ţinte inamice de înaltă valoare” în nordul insulei, imaginând un scenariu în care trupele din centru vin în sprijinul unei alte regiuni atacate.

În timpul exerciţiilor, jurnalişti au asistat la modul în care HIMARS a efectuat aproximativ 30 de lansări de rachete cu rază scurtă, urmate de obuze autopropulsate M109A2 şi M110A2 şi de piesele de artilerie de 155 de milimetri, care au deschis focul din poziţii dispersate.

M142 HIMARS, acronimul pentru „High Mobility Artillery Rocket System” (Sistem de Rachete de Artilerie cu Mobilitate Ridicată), este un lansator multiplu de rachete fabricat de Lockheed Martin, care combină rază de acţiune, precizie şi manevrabilitate, ceea ce îi creşte capacitatea de supravieţuire în comparaţie cu sistemele de artilerie statice convenţionale.

Câte lansatoare are Taiwan

Această platformă, care a fost deja utilizată de Ucraina împotriva Rusiei, poate transporta şase rachete ghidate de tipul GMLRS - a căror versiune cu rază lungă de acţiune ajunge la 150 de kilometri -, două rachete de precizie PrSM, cu o rază de acţiune de peste 400 de kilometri, sau o rachetă balistică tactică ATACMS, capabilă să atingă ţinte la 300 de kilometri distanţă.

Taiwanul deţine deja 11 astfel de lansatoare de rachete, aşteaptă să primească alte 18 în 2026, iar în decembrie anul trecut a obţinut aprobarea din partea SUA pentru a achiziţiona încă 82, împreună cu muniţie de precizie.

Potrivit ziarului taiwanez Liberty Times, care citează surse militare, armata insulei ar putea desfăşura o parte din aceste HIMARS în arhipelagurile periferice Penghu şi Matsu astfel încât bazele militare de la Beijing să fie în raza lor de atac.

Această expunere publică a HIMARS are loc într-un moment delicat pentru Taipei, care aşteaptă cu incertitudine aprobarea unui pachet de armament de către Washington în valoare de 14 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că pachetul de 14 miliarde de dolari era încă supus „examinării” de către guvern, în timp ce preşedintele Donald Trump a reiterat că va aborda operaţiunea cu preşedintele taiwanez Lai Ching Te, un contact direct care ar întrerupe decenii de practică diplomatică.

Citește și: Reacția șefei opoziţiei din Taiwan la declarațiile lui Trump, care a respins independenţa insulei

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident tir-constanta-politie locala colaj
1
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
2
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
3
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
Digi Sport
Fără precedent: SUA l-a interzis pe aeroport și l-a trimis acasă! "Au o problemă cu țara mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cheng Li-wun, Chairwoman of the Chinese Kuomintang party KMT, speaks at a public meeting
Reacția șefei opoziţiei din Taiwan la declarațiile lui Trump, care a respins independenţa insulei
Xi Jinping și Kim Jong Un
Avertismentul Coreei de Sud privind propunerea pe care Xi Jinping i-a făcut-o liderului nord-coreean Kim Jong Un
European Union and China flags split by a jagged line representing a political and economic conflict
„Ne e atât de frică!” Critici dure la nivel înalt pentru abordarea UE față de China: Europa trebuie să fie „steaua polară”
xi si kim jong planteaza un copac cu lopeti in mana
Kim Jong Un şi Xi Jinping au convenit să consolideze relaţiile dintre cele două țări
Rachete balistice intercontinentale americane
Raport ICAN: Cele nouă puteri nucleare ale lumii au cheltuit pentru arsenalele lor peste 3.700 dolari pe secundă în 2025
Recomandările redacţiei
Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan.
Eugen Tomac se întâlnește azi cu Nicușor Dan. Ce vor discuta cei doi...
Portavion SUA
Armata SUA a lansat atacuri împotriva Iranului. Gărzile Revoluționare...
Nicușor Dan și Eugen Tomac.
„Nicușor Dan și-a încălcat grosolan propriul principiu”, acuză...
oameni cu umbrele in ploaie
Meteorologii au emis noi avertizări cod galben de ploi torenţiale şi...
Ultimele știri
Plafonarea adaosului la alimente ajunge astăzi la votul final. Vicepreședintele ANCMMR critică „intervenția brutală” în piață
„Strâng lațul în jurul economiei”. Cum lovesc noile sancțiuni europene în mașinăria de război controlată de Putin
Un copil de 7 ani a fost luat pe sus de tată dintr-o școală din Sălaj, după o neînțelegere cu fosta soție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce joburi a avut Kate Middleton înainte de căsătoria cu prințul William: "A fost o muncă extenuantă"
Cancan
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa...
Fanatik.ro
Formatul CM 2026 explicat pe înțelesul tuturor. Ce este nou la Campionatul Mondial
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Ce situație: fratele geamăn al fotbalistului de la FCSB a semnat în SuperLiga!
Adevărul
Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Pro FM
Loredana a îmbrăcat colanții mulați de sport și un top scurt și a dat startul verii. Diva de 56 de ani...
Film Now
Julie Newmar, Catwoman din anii ’60, declarații surprinzătoare: „Bărbații ar trebui să conducă industria...
Adevarul
„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează...
Newsweek
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...