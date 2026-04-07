Taiwanul anunță că vrea să îşi consolideze cooperarea militară cu Statele Unite

Preşedintele Taiwanului, William Lai, a afirmat marţi că „pacea depinde de forţă” şi a subliniat că guvernul va continua să îşi consolideze cooperarea în domeniul apărării cu Statele Unite pentru a asigura securitatea insulei în faţa presiunii militare a Chinei.

Preşedintele Taiwanului a primit marți o delegaţie americană, condusă de congresmanul republican Zach Nunn, preşedintele grupului de lucru pentru securitate naţională al comisiei pentru studii republicane din Camera Reprezentanţilor.

În timpul întâlnirii, preşedintele William Lai a reiterat faptul că executivul taiwanez va continua „să îşi consolideze cooperarea” cu SUA pentru a asigura apărarea insulei şi a menţine stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Şeful statului taiwanez a subliniat că bugetul apărării depăşeşte deja 3% din PIB şi că obiectivul este ca el să ajungă la 5% în 2030, pe lângă stimularea unui plan special de investiţii de aproximativ 40 de miliarde de dolari pe o perioadă de opt ani destinat consolidării capacităţilor asimetrice.

Un comunicat oficial al Taipeiului evidenţiază, de asemenea, o orientare către o cooperare mai strânsă cu SUA în domeniul industrial, cu iniţiative comune în domenii precum dronele şi sistemele anti-drone incluse în legi recente de apărare americane, în paralel cu vânzările tradiţionale de armament.

De asemenea, preşedintele Lai a avertizat asupra „activităţilor în zona gri şi a manevrelor militare” ale Chinei în jurul insulei, care, potrivit Taipeiului, au afectat stabilitatea regională.

SUA „sprijină puternic” Taiwanul

La rândul său, Zach Nunn a transmis un mesaj de „sprijin puternic” din partea Washingtonului pentru Taiwan şi a subliniat importanţa insulei în securitatea şi prosperitatea din regiunea Indo-Pacificului, conform comunicatului.

Vizita coincide cu prezenţa pe insulă a altor legislatori americani, precum senatorul Jim Banks, şi cu dezbaterea internă privind creşterea cheltuielilor militare, inclusiv un plan special de apărare susţinut de Washington.

Guvernul taiwanez promovează un buget special pentru apărare, care are sprijinul administraţiei americane, echivalent cu 1,25 trilioane de dolari taiwanezi (aproximativ 39 de miliarde de dolari) pentru perioada 2026-2033, în timp ce opoziţia a propus un cuantum mai redus.

Planul urmăreşte finanţarea achiziţiilor de armament - atât cele deja anunţate, cât şi viitoare - şi a programelor de producţie comună cu SUA pentru a consolida apărarea aeriană a insulei, capacitatea antiblindaj şi sistemele de drone, printre alte domenii.

Lidera opoziției, vizită în China

Vizita congresmenilor americani coincide, de asemenea, cu deplasarea în China a lui Cheng Li-wun, preşedinta principalului partid de opoziţie din Taiwan, Kuomintang (KMT), care începe marţi, într-un moment sensibil pentru relaţiile dintre Beijing, Taipei şi Washington şi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în China în luna mai.

Beijingul consideră Taiwanul o „parte inalienabilă” a teritoriului său şi nu a exclus utilizarea forţei pentru a obţine controlul asupra sa, o poziţie respinsă de guvernul de la Taipei, care susţine că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei pot decide viitorul lor politic.

Editor : B.P.