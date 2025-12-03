Live TV

Taiwanul avertizează: Avioane mlilitare chineze au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine

Data publicării:
profimedia-0933317745
Avione chinezești. Foto: Profimedia

Directorul spionajului taiwanez, Tsai Ming-yen, a acuzat miercuri avioane chineze că au „simulat atacuri” împotriva unor nave militare străine care traversau strâmtoarea care desparte China de Taiwan.

China revendică Taiwanul şi consideră că strâmtoarea care o desparte de insula taiwaneză - una dintre cele mai frecventate în lume - face parte din teritoriul chinez.

Ţări ca Statele Unite şi Regatul Unit consideră Strâmtoarea Taiwan ape internaţionale, deschise tuturor navelor, potrivit News.ro.

Opt ţări - inclusiv Japonia, Australia şi Franţa - au traversat aceste ape de la începutul anului, a anunţat directorul Biroului Securităţii Naţionale din Taiwan, Tsai Ming-yen.

China supraveghează „fiecare navă”, a subliniat Tsai Ming-yen, răspunzând unei interpelări a unui deputat în Parlamentul taiwanez.

„Ea va desfăşura mijloacele necesare pentru a efectua supravegherea respectivă, iar uneori va mobiliza de asemenea forţe aeriene pentru a simula atacuri, cu scopul de a-şi semnala prezenţa militară şi a-şi revendica hegemonia în Stâmtoarea Taiwan”, a acuzat el.

Taiwanul face schimb de informaţii clasificate cu „aliaţii internaţionali”, inclusiv informaţii cu privire la activităţi militare chineze, a precizat Tsai Ming-yen.

Beijingul şi-a crescut, în ultimii ani, presiunea militară, economică şi diplomatică împotriva Taiwanului, condus de către un regim democratic, şi nu exclude să recurgă la forţă pentru a prelua controlul insulei.

Armata taiwaneză semnalează o prezenţă tot mai mare a unor nave, drone şi avioane militare chinezeşti în jurul teritoriului taiwanez, iar exerciţii militare de mare amploare sunt organizate cu regularitate.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a prezentat săptămâna trecută un plan în vederea creşterii cheltuielilor cu apărarea în valoare de 40 de miliarde de dolari în următorii opt ani.

El a anunţat dezvoltarea unui sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri.

Editor : M.B.

