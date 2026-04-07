Taiwanul creşte producţia de electricitate în termocentralele pe cărbune, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Taiwanul va creşte producţia de electricitate în termocentralele pe cărbune, pentru a consolida securitatea energetică, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat livrările de gaze lichefiate, transmite Bloomberg.

Taiwan Power Co., compania publică de utilităţi şi principalul furnizor de energie electrică, va achiziţiona energie produsă pe bază de cărbune la termocentrala Mailiao începând din luna mai, după ce unităţile 1 şi 3 vor fi pornite, a anunţat Ministerul Afacerilor Economice.

Pieţele globale de energie au fost date peste cap de războiul din Iran, care a redus livrările de gaze naturale lichefiate şi ţiţei. Acest lucru a forţat guvernele să se bazeze mai mult pe cel mai poluant combustibil fosil pentru producerea de energie. În Asia, Japonia, Coreea de Sud şi Bangladesh şi-au crescut dependenţa de cărbune, în timp ce în Europa, ţări precum Polonia ar putea creşte utilizarea gazului de cărbune. În paralel, Germania ar putea reporni o termocentrală pe cărbune închisă.

În mod normal, Taiwanul, ţară unde îşi au sediul unii dintre cei mai importanţi producători mondiali de cipuri, se bazează pe gazele lichefiate pentru aproximativ jumătate din producţia sa de energie electrică şi anul trecut a cumpărat din Qatar aproximativ o treime din necesarul său de gaze lichefiate. Închiderea celei mai mari facilităţi de export de gaze lichefiate din Qatar, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, coroborată cu închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, a obligat Taiwanul să caute soluţii alternative.

Deşi insula a reuşit să îşi asigure aprovizionarea cu gaze lichefiate până în luna mai şi are, în plus, aranjamente pentru aproximativ jumătate din necesarul din iunie, scumpirea petrolului şi a gazelor va genera cheltuieli suplimentare de ordinul miliardelor de dolari.

Decizia de a creşte producţia de energie pe bază de cărbune este un răspuns la riscurile legate de aprovizionarea cu gaze lichefiate, atenuând în acelaşi timp impactul preţurilor ridicate la gaze asupra tarifelor la electricitate, a declarat Ministerul Afacerilor Economice într-un comunicat de presă. Aprovizionarea internă cu gaze a Taiwanului rămâne suficientă, iar toate unităţile de generare a energiei electrice funcţionează conform programului, a adăugat sursa citată.

