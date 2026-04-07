Live TV

Taiwanul creşte producţia de electricitate în termocentralele pe cărbune, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Data publicării:
centrala carbune
Foto: Profimedia Images

Taiwanul va creşte producţia de electricitate în termocentralele pe cărbune, pentru a consolida securitatea energetică, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat livrările de gaze lichefiate, transmite Bloomberg

Taiwan Power Co., compania publică de utilităţi şi principalul furnizor de energie electrică, va achiziţiona energie produsă pe bază de cărbune la termocentrala Mailiao începând din luna mai, după ce unităţile 1 şi 3 vor fi pornite, a anunţat Ministerul Afacerilor Economice. 

Pieţele globale de energie au fost date peste cap de războiul din Iran, care a redus livrările de gaze naturale lichefiate şi ţiţei. Acest lucru a forţat guvernele să se bazeze mai mult pe cel mai poluant combustibil fosil pentru producerea de energie. În Asia, Japonia, Coreea de Sud şi Bangladesh şi-au crescut dependenţa de cărbune, în timp ce în Europa, ţări precum Polonia ar putea creşte utilizarea gazului de cărbune. În paralel, Germania ar putea reporni o termocentrală pe cărbune închisă. 

În mod normal, Taiwanul, ţară unde îşi au sediul unii dintre cei mai importanţi producători mondiali de cipuri, se bazează pe gazele lichefiate pentru aproximativ jumătate din producţia sa de energie electrică şi anul trecut a cumpărat din Qatar aproximativ o treime din necesarul său de gaze lichefiate. Închiderea celei mai mari facilităţi de export de gaze lichefiate din Qatar, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, coroborată cu închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz, a obligat Taiwanul să caute soluţii alternative. 

Deşi insula a reuşit să îşi asigure aprovizionarea cu gaze lichefiate până în luna mai şi are, în plus, aranjamente pentru aproximativ jumătate din necesarul din iunie, scumpirea petrolului şi a gazelor va genera cheltuieli suplimentare de ordinul miliardelor de dolari. 

Decizia de a creşte producţia de energie pe bază de cărbune este un răspuns la riscurile legate de aprovizionarea cu gaze lichefiate, atenuând în acelaşi timp impactul preţurilor ridicate la gaze asupra tarifelor la electricitate, a declarat Ministerul Afacerilor Economice într-un comunicat de presă. Aprovizionarea internă cu gaze a Taiwanului rămâne suficientă, iar toate unităţile de generare a energiei electrice funcţionează conform programului, a adăugat sursa citată. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Record de adâncime în proiectul de extracție de gaze Caragele. A patra sondă Romgaz a atins 5.256 de metri săpaţi
Criza actuală a petrolului și a gazelor este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc, spune șeful AIE
Femeia lovită pe trecerea de pietoni de rapidistul Kader Keita a murit la spital. Câți ani de închisoare riscă fotbalistul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după ce și-a pierdut iubitul și mama în doar 6 luni: "Am tăcut, am ales să nu...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Claudiu Petrila i-a dezvăluit, în privat, lui Horia Ivanovici cea mai puternică adversară din play-off: „Clar...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
“Înjuraţi-ne, dar nu ne loviţi!”. Apelul jucătorilor Rapidului după ce un băţ aruncat din galerie l-a lovit...
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
NASA a trimis astronauți spre Lună cu echipamente vechi. Motivul ascuns ține de viața lor
Digi FM
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Loredana Groza întoarce toate privirile cu noi imagini din Maldive în costum de baie. „Nu înțeleg ce este cu...