Live TV

Taiwanul trage un semnal de alarmă după ce China a desfășurat „peste 100 de nave” în apele regionale

Data publicării:
convoi de nave chinezesti langa taiwan
Foto: Profimedia

China a desfăşurat peste 100 de nave, în special nave ale marinei şi Gărzii de coastă, în apele regionale care se întind de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud şi Oceanul Pacific de Vest, a declarat sâmbătă şeful Consiliului de Securitate Naţională al Taiwanului, citat de AFP.

Această desfăşurare a avut loc „în ultimele zile”, după întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping la Beijing, a declarat Joseph Wu pe platforma X.

„În această parte a lumii, China este singura şi unică problemă care sabotează status quo-ul şi ameninţă pacea şi stabilitatea regionale”, a declarat el pe reţeaua socială, potrivit Agerpres. 

În mesajul său de pe X, Joseph Wu a distribuit o hartă din 23 mai care arată „desfăşurarea maritimă” a Chinei, cu nave ale marinei şi Gărzii de coastă chineze împrăştiate de-a lungul Mării Galbene, în largul Peninsulei Coreene, până la Marea Chinei de Sud şi în vestul Pacificului.

Un responsabil taiwanez din domeniul securităţii a declarat pentru AFP, sub condiţia anonimatului, că navele chineze au fost detectate înainte de summitul de la Beijing, dar că numărul lor a depăşit 100 în ultimele zile.

China consideră Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit să o unifice cu restul teritoriului său de la sfârşitul războiului civil chinez din 1949.

Beijingul pledează pentru o soluţie paşnică, rezervându-şi în acelaşi timp dreptul de a recurge la forţa, după ce şi-a intensificat presiunea militară asupra Taiwanului în ultimii ani, desfăşurând avioane de vânătoare şi nave de război în jurul insulei aproape zilnic.

Remarcile oficialilor taiwanezi intervin după ce Donald Trump a evocat miercuri „problema Taiwanului” atunci când presa l-a întrebat dacă va vorbi cu preşedintele taiwanez Lai Ching-te, în special în contextul unei vânzări de arme pe care Statele Unite ar putea să o efectueze către Taiwan.

„Voi vorbi cu (Lai). Vorbesc cu toată lumea”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor care îl întrebau despre o astfel de conversaţie, o linie roşie pentru Beijing. "Vom lucra (la) problema Taiwanului", a promis de asemenea preşedintele american.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
maia sandu sustine un discurs
2
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
Peter Magyar.
4
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
bile de loto
5
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Digi Sport
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
roboti
China pregătește viitoarea forţă de muncă și deschide şcoli pentru roboţi umanoizi: „Îi învăţăm să gândească singuri”
un container albastru cu steagul UE si un container rosu cu steagul chinei, ridicate de o macara
UE accelerează ruperea de China. Firmele europene, împinse să își caute alți furnizori
profimedia-1104442395
Explozie la o mină de cărbune din nordul Chinei: cel puțin 90 de morți. Mesajul lui Xi Jinping
satelit in spatiu
Satelit de spionaj chinez, observat de telescopul militar al Marii Britanii. Londra transmite un „avertisment” Beijingului
Exerciții militare taiwaneze.
SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
fani max korzh
Concert cu risc în București: Mii de fani ai artistului Max Korzh...
incendiu cet vest22
Al doilea incendiu la CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei, într-o...
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind...
Ultimele știri
Cazul ciudat al unei mirese din India, moartă la 5 luni după căsătorie. Tragedia are două versiuni și a stârnit reacții în toată țara
Republica Moldova, lovită de furtuni. Trenurile și rețeaua electrică au fost grav afectate. Cum intervine România
Iranul a permis tranzitarea Strâmtorii Ormuz pentru mai mult de 100 de vase în ultimele patru zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
În numele lui Mircea Lucescu! Transfer pe axa Dinamo – Corvinul pentru fotbalistul care a mai jucat la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Devis Mangia, la un pas de FCSB! Gigi Becali l-a sunat pe patronul Craiovei să se intereseze de el: „E...
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Câți bani au făcut Andreea Bălan și Victor Cornea din darul de nuntă. Invitații au scos din buzunar mii de...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...