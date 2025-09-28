Taiwanul trece la producția de serie a rachetei de croazieră Barracuda-500. E ieftină și „se poate asambla cu o șurubelniță”

Taiwanul a început producția rachetei de croazieră Barracuda-500 și a prezentat deja prima unitate finalizată.

Racheta a fost dezvoltată de compania americană Anduril Industries și a fost prezentată pentru prima dată în 2024.

Volumele și planurile de producție nu sunt făcute publice, dar Taiwanul își propune să localizeze complet producția și să mențină costul fiecărei rachete sub 6,5 milioane TWD (aproximativ 216.500 USD), scrie Defense Express

Cifre

Barracuda-500 poate parcurge peste 500 de mile marine (mai mult de 900 km) și transportă o ogivă de 45 kg. Deși ogiva poate părea mică, este suficientă pentru a lovi o gamă largă de ținte.

Se crede că ghidarea se face prin GPS și un sistem de navigație inerțial, deși detaliile nu sunt pe deplin divulgate. Rapoartele indică faptul că racheta ar putea fi capabilă să atace și nave, sugerând că ar putea fi echipată cu un sistem de căutare cu infraroșu sau radar autonom.

Barracuda-500 este proiectată pentru producție și desfășurare în masă. Este construită din materiale ieftine, necesită cu 95% mai puține unelte și cu 50% mai puține piese decât rachetele comparabile și, potrivit rapoartelor, poate fi asamblată folosind doar o șurubelniță și o cheie.

Racheta este destinată lansării de pe platforme aeriene precum F-15E, F-18E/F și F-16 sau de pe avioane de marfă folosind paleți Rapid Dragon, inclusiv C-17 și C-130, permițând lovituri de saturație la scară largă împotriva apărării aeriene inamice.

Viteza sa ca rachetă o face mai greu de interceptat decât dronele, necesitând sisteme antirachetă mai avansate și mai costisitoare pentru a o contracara.

O armă crucială

Pentru Taiwan, Barracuda-500 este o armă crucială, deoarece permite lovituri adânci în teritoriul chinez, în ciuda apărării aeriene puternice a Chinei. Strategia se concentrează pe copleșirea apărării aeriene cu numeroase rachete rapide și ieftine.

În plus față de Barracuda-500, Anduril Industries a dezvoltat variante mai mici, Barracuda-250 și Barracuda-100, care transportă focoase mai mici și costă și mai puțin.

Nu este clar dacă Taiwanul va produce aceste modele mai mici sau se va concentra exclusiv pe Barracuda-500. Se pare că Forțele Aeriene ale SUA sunt interesate să achiziționeze peste 3.000 de rachete Barracuda-500.

