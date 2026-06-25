Tajani i-a spus omologului iranian că Italia nu a autorizat niciodată folosirea bazelor pentru operaţiunile de luptă ale SUA

Vicepremierul şi ministru de externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat joi că i-a spus omologului său iranian Abbas Araghchi că Italia nu a permis ca bazele sale să fie utilizate de forţele americane pentru operaţiuni de luptă în timpul războiului cu Iranul, transmite ANSA.

Precizarea vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a provocat o controversă cu afirmaţia că în jur de 500 de zboruri americane au decolat de pe acest baze în timpul operaţiunii Epic Fury, notează ANSA, citată de Agerpres.

Miercuri, Ministerul italian al Apărării a declarat că afirmaţia lui Rutte este înşelătoare, întrucât guvernul de la Roma autorizase doar ca bazele să fie folosite pentru operaţiuni logistice obişnuite, şi refuzase să permită ca bombardierele americane să utilizeze baza aeriană Sigonella din Sicilia în martie.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baqei, a declarat că remarcile şefului NATO sugerează că Italia 'a participat' la război.

„Am discutat cu ministrul de externe iranian @araghchi”, a informat Tajani joi pe platforma X.

„Italia nu a luat parte niciodată la nicio iniţiativă militară şi nu a autorizat niciodată folosirea bazelor pentru acţiuni împotriva Iranului, cu respectarea cea mai strictă a tratatelor cu Statele Unite”, a adăugat ministrul italian.

În discuţie „am solicitat o revenire la deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz, care să permită trecerea cargourilor italiene blocate încă”, a mai scris Tajani.

„Este surprinzător că secretarul general al NATO ar prezenta o relatare care transmite un mesaj complet înşelător”

„Redeschiderea ambasadei italiene la Teheran este un semnal puternic de dialog, inclusiv în vederea reluării relaţiilor economice şi culturale”, a subliniat el.

Comentariile lui Rutte la postul Fox News au provocat o dispută politică în Italia, politicieni din opoziţie spunând că ele contrazic declaraţiile guvernului cu privire la utilizarea bazelor, şi cerând prim-ministrului Giorgia Meloni să prezinte parlamentului clarificări.

„Este surprinzător că secretarul general al NATO, care nu are nimic de-a face cu Operaţiunea Epic Fury, ar prezenta o relatare care transmite un mesaj complet înşelător, confundând tipurile de zboruri autorizate”, a reacţionat miercuri Ministerul Apărării.

„Italia autorizează numai zboruri care sunt prevăzute prin tratate şi care exclud complet activităţi cinetice, aşa cum a făcut întotdeauna şi cum va continua să o facă potrivit acordurilor actuale. Numai activităţi tehnice şi logistice, non-cinetice au fost autorizate în cadrul procedurilor stabilite de acordurile existente. Ori de câte ori a fost făcută o solicitare în afara acestui cadru, aşa cum bine se ştie, Italia nu a acordat autorizaţie. O investigaţie mai aprofundată la sursă ar fi fost suficientă pentru a avea o imagine reală a ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă în fiecare zi”, a adăugat ministerul italian.

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Editor : Liviu Cojan