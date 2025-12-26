Live TV

Tânără din Ucraina: „Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Aș vrea să fie pace și liniște”

Data publicării:
ana
Ana Bălan. Foto: Digi24

Ana Bălan este fotograf și în zilele acestea este în Ucraina. Ea a spus la Digi24 că oamenii de acolo au speranța că războiul se va încheia în curând. „Îmi doresc să fie pace și liniște”, spune ea.

„Am venit în Ucraina prima dată de Crăciun, în ultimii trei ani, si pentru mine e un moment foarte sensibil, pentru că nu am văzut-o pe bunica mea de mult timp. Totul arată ca înainte de de sărbători, am văzut că în magazin toată lumea cumpără produse pentru masă și cadouri. Dar ce s-a schimbat e dispoziția noastră. Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Avem acum lumină, e foarte bine, dar ultima lună am avut lumină 10 ore pe zi și mai puțin”, a spus Bălan.

Ea a explicat și ce îi face pe oameni să meargă mai departe, chiar dacă țara lor e în război.

„Cred că foarte mulți oameni au rămas aici și au foarte multă muncă. Avem restaurante, avem nunțile aici, toată lumea vrea să mergem mai departe, am prietene care au născut copii. Pentru mine e un miracol. Nu știu cum, dar oamenii continuă să meargă mai departe”, a spus ea.

„Cum noi sărbătorim Crăciunul pe calendarul georgian, de la 24 până la 25 decembrie ca să fim mai departe de tradițiile rusești, pentru familia mea e ceva nou, dar încercăm să fim pas cu pas cu europenii”, a mai spus ea.

Bălan mai spune că dorința ei este să fie pace.

„Aș dori să fiu alături de tatăl meu. Tatăl meu lucrează în forță și astăzi și e ziua lui și aș vrea să fie pace și liniște”, a mai spus Bălan.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rim-kap-soo
Pașaport diplomatic. Modelul coreean pentru Ucraina? Ambasadorul Coreei de Sud: „Este o măsură temporară, nu o soluționare permanentă”
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung”
Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un incendiu vizibil din spațiu
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina, afirmă nunțiul apostolic
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
radufalexandru
A murit fostul senator și dramaturg Radu F. Alexandru. TNB: „Cultura...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru...
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini...
Ultimele știri
Accident mortal în a doua zi de Crăciun în Dolj. Un bărbat din Bulgaria a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens
Probleme pe pârtiile din Sinaia: instalațiile pe cablu au fost parțial oprite din cauza vântului puternic
Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Poți congela salata de boeuf? Greșeala care o strică definitiv
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Ioan Varga ”a erupt”, după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: ”Lipsit de creier”. Anunț...
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Cât de mult contribuie banii la fericire? Ce spun studiile despre satisfacția în viață
Digi FM
Motivul pentru care Fuego nu s-a căsătorit până la 48 de ani: “Când ajungem în camera noastră, suntem niște...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...