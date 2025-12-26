Tânără din Ucraina: „Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Aș vrea să fie pace și liniște”

Ana Bălan este fotograf și în zilele acestea este în Ucraina. Ea a spus la Digi24 că oamenii de acolo au speranța că războiul se va încheia în curând. „Îmi doresc să fie pace și liniște”, spune ea.

„Am venit în Ucraina prima dată de Crăciun, în ultimii trei ani, si pentru mine e un moment foarte sensibil, pentru că nu am văzut-o pe bunica mea de mult timp. Totul arată ca înainte de de sărbători, am văzut că în magazin toată lumea cumpără produse pentru masă și cadouri. Dar ce s-a schimbat e dispoziția noastră. Avem speranța ca războiul să termine cât de curând posibil. Avem acum lumină, e foarte bine, dar ultima lună am avut lumină 10 ore pe zi și mai puțin”, a spus Bălan.

Ea a explicat și ce îi face pe oameni să meargă mai departe, chiar dacă țara lor e în război.

„Cred că foarte mulți oameni au rămas aici și au foarte multă muncă. Avem restaurante, avem nunțile aici, toată lumea vrea să mergem mai departe, am prietene care au născut copii. Pentru mine e un miracol. Nu știu cum, dar oamenii continuă să meargă mai departe”, a spus ea.

„Cum noi sărbătorim Crăciunul pe calendarul georgian, de la 24 până la 25 decembrie ca să fim mai departe de tradițiile rusești, pentru familia mea e ceva nou, dar încercăm să fim pas cu pas cu europenii”, a mai spus ea.

Bălan mai spune că dorința ei este să fie pace.

„Aș dori să fiu alături de tatăl meu. Tatăl meu lucrează în forță și astăzi și e ziua lui și aș vrea să fie pace și liniște”, a mai spus Bălan.

