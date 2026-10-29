Țara baltică în care revine recrutarea generală: din 2032, toți bărbații vor face armata. Care e condiția pentru femei

Lituania a anunţat joi că intenţionează să extindă serviciul militar pentru tineri şi să reintroducă recrutarea generală în 2032, în contextul escaladării tensiunilor cu Rusia vecină, transmite dpa.

Măsura a fost luată joi, la Vilnius, de Consiliul pentru Securitate Naţională al Lituaniei, ţară membră a NATO şi a Uniunii Europene.

„Am decis că recrutarea generală va fi introdusă începând din 2032”', a declarat preşedintele Gitanas Nauseda după şedinţa Consiliului pentru Securitate Naţională. Planul trebuie să fie aprobat de parlament pentru a putea intra în vigoare, scrie Agerpres.

În 2015, Lituania a reintrodus parţial serviciul militar (ce fusese abolit în 2008) ca răspuns la anexarea ilegală a peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014.

Potrivit lui Nauseda, peste 5.000 de bărbaţi tineri sunt recrutaţi în fiecare an pentru o instruire de bază de nouă luni. Numărul va creşte la 7.500 odată cu introducerea serviciului militar general.

Tinerele vor continua să efectueze pregătirea militară doar în cazul în care doresc acest lucru, la fel ca până acum, a precizat şeful statului lituanian.

Costurile tranziţiei către noul sistem se vor ridica la 120 de milioane de euro.

Editor : B.E.