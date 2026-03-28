Țara care a anunțat că a încheiat un acord cu Iranul pentru a putea traversa Strâmtoarea Ormuz

Thailanda a anunţat sâmbătă că a încheiat un acord cu Iranul pentru a permite trecerea petrolierelor sale prin Strâmtoarea strategică Ormuz, paralizată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

„S-a încheiat acum un acord pentru a permite petrolierelor thailandeze să tranziteze în siguranţă Strâmtoarea Ormuz, contribuind astfel la calmarea îngrijorărilor privind transportul de combustibil către Thailanda”, a declarat premierul thailandez Anutin Charnvirakul în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit News.ro.

Iranul a închis deja Strâmtoarea Ormuz – principala cale de transport pentru aproximativ 20% din petrolul şi gazul natural mondial – de aproape patru săptămâni, aruncând pieţele mondiale de petrol în haos.

