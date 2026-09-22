Țara care a decis discret rechemarea rezerviștilor la război la 10 ani după ce au părăsit serviciul militar

O țară care aparent nu are probleme de securitate a decis, discret, dublarea angajamentului post-serviciu pentru consolidarea rezervelor de apărare.

Ministerul Apărării din Australia a dublat în mod discret numărul de ani în care personalul care părăsește forțele armate poate fi mobilizat de către guvernatorul general în timp de război sau în alte situații de urgență în domeniul apărării, informează Politico.

Reglementările din domeniul apărării au fost actualizate pentru a mări perioada de angajament după ultima zi de serviciu efectiv a unui rezervist de la cinci la zece ani. Această măsură se aplică membrilor Forțelor de Apărare Australiene care se înrolează sau se transferă în rezervă începând cu 1 octombrie.

Rezerviștii actuali au o perioadă de angajament de cinci ani.

„Consolidarea rezervei înseamnă să ne asigurăm că dispunem de personalul, competențele și capacitatea necesare pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Australiei, atât în prezent, cât și în viitor”, a afirmat purtătorul de cuvânt al ministrului Apărării.

Circumstanțele mobilizării

Personalul permanent din domeniul apărării care părăsește forțele armate este obligat să își îndeplinească această perioadă în cadrul rezervei, dar nu are obligații de serviciu decât dacă este mobilizat de comandantul suprem al Australiei, guvernatorul general Sam Mostyn.

Mostyn ar putea mobiliza rezerviștii în circumstanțe precum războiul sau pregătirile de război; situații de urgență și pregătiri în domeniul apărării; menținerea păcii; precum și pentru a oferi asistență Commonwealth-ului, statelor, teritoriilor sau guvernelor străine, în interesul securității naționale a Australiei.

Modificările nu vor afecta vârsta obligatorie de pensionare de 60 de ani pentru serviciul permanent și de 65 de ani pentru serviciul în rezervă.

Această prelungire urmează măsurii luate de Regatul Unit în ianuarie de a mări perioada de mobilizare pentru Marina Regală și Infanteria Marină Regală de la șase la 18 ani, în concordanță cu celelalte forțe ale sale, și de a legifera posibilitatea mobilizării acestora pentru pregătiri de război.

Editor : Sebastian Eduard