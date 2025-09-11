Live TV

Țara care îi cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetăţenii pentru a-i trimite pe front în Ucraina

Vladimir Putin
Armata rusă nu mai are destule forțe ca să cucerească și alte orașe ucrainene importante. Foto: Profimedia Images
India, în poziție de „neutralitate activă”

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi că a primit informaţii despre recrutarea recentă de cetăţeni indieni în armata rusă şi a cerut Moscovei să pună capăt acestei practici.

„Am ridicat problema în faţa autorităţilor ruse, atât la New Delhi, cât şi la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acţiuni şi eliberarea cetăţenilor noştri. În plus, menţinem un contact constant cu familiile afectate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din India, Randhir Jaiswal, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Executivul indian îi îndeamnă pe toţi cetăţenii indieni să se abţină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse şi a subliniat că această opţiune implică riscuri grave, într-o declaraţie pe care guvernul a repetat-o de mai multe ori.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puţin 12 cetăţeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forţelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India şi au fost trecuţi în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu şi nu se cunoaşte locaţia a 16 dintre ei, daţi dispăruţi de către autorităţile ruse.

India, în poziție de „neutralitate activă”

Poziţia prim-ministrului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina este singulară, deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menţine canale de comunicare deschise cu Kievul.

New Delhi insistă că poziţia sa asupra războiului din Ucraina este de „neutralitate activă” şi susţine dialogul, dar fără a se alătura sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Înaintea summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfăşurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversaţie telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare şi eforturile de restabilire a păcii şi stabilităţii în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat şi preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuţiei subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

