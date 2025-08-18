Țara care în mod neașteptat nu este prezentă la întâlnirea de la Washington. „O absență notabilă”

Primii lideri europeni se află acum la Washington, premierul britanic Keir Starmer aterizând cu puţin timp în urmă, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, fiind văzut intrând în Ambasada Ucrainei la Washington, relatează The Guardian, care vorbește și despre „o absență notabilă”.

Sky News a informat că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele finlandez Alexander Stubb se aflau şi ei în clădire, pregătindu-se pentru vizita la Casa Albă.

Din partea europeană, se remarcă însă o absenţă notabilă, Polonia nefiind reprezentată, în ciuda faptului că a participat la rundele anterioare de consultări cu Trump, inclusiv cu câteva zile înainte de summitul de săptămâna trecută din Alaska, scrie News.ro.

De la alegerea sa, noul preşedinte naţionalist şi susţinut de Trump, Karol Nawrocki, se află în conflict cu coaliţia pro-europeană condusă de fostul preşedinte al Consiliului European, Donald Tusk, inclusiv cu privire la cine deţine prioritatea în politica externă, în special în relaţia cu SUA, o dispută ce aminteşte de una similară din România din perioada Băsescu-Ponta.

Constituţia Poloniei prevede în mod vag că preşedintele Republicii cooperează cu prim-ministrul şi cu ministrul competent în materie de politică externă.

Înaintea summitului de săptămâna trecută din Alaska, a existat o oarecare confuzie cu privire la cine va participa la convorbirile pregătitoare, deoarece cei doi nu erau de acord cu privire la rolurile lor constituţionale. În cele din urmă, Tusk s-a alăturat convorbirii interne europene şi discuţiilor din „Coaliţia de Voinţă”, dar rivalul său politic, Nawrocki, a fost cel care a reprezentat Polonia la convorbirea principală cu Trump - o cerere care ar fi fost transmisă în mod special de Casa Albă.

Înaintea reuniunii de luni, ministrul de externe, Radosław Sikorski, a reprezentat Polonia la reuniunea pregătitoare în formatul „Coaliţiei de Voinţă” din weekend, ceea ce a stârnit şi mai multe semne de întrebare.

Cu toate acestea, duminică, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki părea să sugereze că preşedintele ia în considerare participarea la vizita liderilor europeni în SUA şi a promis că va oferi mai multe informaţii până la sfârşitul zilei, însă nu a venit nicio confirmare oficială.

Cele două tabere au ajuns în cele din urmă să se acuze reciproc luni, după ce s-a aflat că Polonia nu va fi reprezentată.

În cadrul unei ceremonii la Varşovia, Nawrocki a declarat că i-a spus clar lui Trump că nu are încredere în Vladimir Putin şi Rusia, dar a susţinut că este rolul guvernului să participe la acest format special, întrucât Tusk a participat la summiturile anterioare ale Coaliţiei. El a adăugat că este singurul lider european care are o întâlnire bilaterală cu Trump la Casa Albă, pe 3 septembrie, şi că va ridica aceste probleme atunci.

Dar ministrul polonez de externe, Sikorski, a reacţionat rapid la acest aspect, afirmând: „Vă informez că preşedintele Statelor Unite este cel care adresează invitaţii la întâlnirile de la Casa Albă, cu care reprezentanţii polonezi ai mişcării MAGA, precum şi preşedintele Nawrocki personal, au relaţii privilegiate. Le cer să folosească aceste relaţii în beneficiul Poloniei şi al Europei”.

Comentariile sale au stârnit o reacţie din partea consilierului pentru politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, care a afirmat că, întrucât Sikorski a participat la convorbirea telefonică de duminică, înaintea reuniunii, era responsabilitatea lui să se convingă că Polonia participă la reuniune, preşedintele rămânând fidel planurilor sale iniţiale pentru vizita de luna viitoare.

