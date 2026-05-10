Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost înregistrat cel mai mare număr de recrutări din ultimii 30 de ani

Militari canadieni. Foto: Profimedia Images
„Efectul Trump” Factorii economici În urmă față de aliați Peste 7.000 de noi recruți într-un singur an

După zeci de ani în care a fost considerată una dintre țările membre NATO care investeau prea puțin în apărare, Canada începe să își refacă forțele armate într-un ritm fără precedent. Armata canadiană a înregistrat cel mai mare număr de recrutări din ultimii 30 de ani, semn că deficitul cronic de personal ar putea fi, în sfârșit, inversat, relatează BBC.

În urmă cu doar doi ani, situația era atât de gravă încât fostul ministru al Apărării avertiza că forțele armate se aflau într-o adevărată „spirală a declinului”.

„Efectul Trump”

Creșterea numărului de recruți vine într-un context internațional marcat de conflicte armate și incertitudine geopolitică, în special după invazia Rusiei în Ucraina. Totodată, Canada a început să aloce miliarde de dolari suplimentari pentru apărare, după ani în care nu și-a respectat angajamentele privind cheltuielile militare în cadrul NATO.

Un alt factor care a alimentat interesul pentru armată este creșterea sentimentului naționalist. Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a numit Canada „al 51-lea stat al SUA”, au fost percepute de mulți canadieni drept o amenințare la adresa suveranității țării.

Charlotte Duval-Lantoine, expertă în cultura militară canadiană la Canadian Global Affairs Institute, consideră că acest „efect Trump” ar fi putut contribui la creșterea recrutărilor, însă tendința a început încă din 2022, odată cu războiul din Ucraina.

„Când oamenii simt că lumea devine mai puțin sigură și că propria țară ar putea fi în pericol, sunt mai dispuși să se înroleze”, a explicat aceasta.

Factorii economici

Pe lângă contextul geopolitic, și factorii economici joacă un rol important. Rata șomajului în rândul tinerilor din Canada s-a apropiat de 14% în luna martie, iar armata oferă stabilitate profesională și salarii mai atractive.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat cea mai mare majorare salarială pentru personalul militar din ultimele decenii, ca parte a unui plan ambițios de modernizare și extindere a Forțelor Armate Canadiene.

În martie, guvernul de la Ottawa a anunțat că, pentru prima dată de la sfârșitul anilor 1980, Canada alocă 2% din PIB pentru apărare, atingând astfel pragul stabilit de NATO. Bugetul militar a depășit 63 de miliarde de dolari canadieni (aproximativ 46 de miliarde de dolari americani) într-un singur an.

Canada s-a alăturat, de asemenea, angajamentului NATO de a crește cheltuielile pentru apărare la până la 5% din PIB până în 2035.

Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru creșterea salariilor, achiziția de echipamente noi, modernizarea bazelor existente și construirea de infrastructură militară în Arctica.

În urmă față de aliați

Cu toate acestea, experții avertizează că armata canadiană este încă mult sub nivelul de pregătire al principalilor aliați.

Richard Shimooka, analist la Macdonald-Laurier Institute, spune că în prezent Canada poate desfășura doar câteva mii de militari și un număr limitat de avioane de luptă. În comparație, Marea Britanie poate mobiliza aproximativ 10.000 de soldați atunci când situația o impune.

„Forțele Armate Canadiene se află într-un punct foarte scăzut, iar îmbunătățiri reale vor fi vizibile abia peste cinci până la zece ani”, a declarat acesta.

Potrivit analiștilor, una dintre principalele cauze ale slăbiciunii actuale este dependența de lungă durată a Canadei de Statele Unite pentru propria apărare. Oficiali americani au criticat în repetate rânduri Ottawa pentru nivelul redus al cheltuielilor militare, iar unii au descris Canada drept un „beneficiar gratuit” al protecției oferite de SUA.

Chiar și după atingerea pragului de 2% din PIB, Canada rămâne printre statele NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare, în urma unor țări precum SUA, Marea Britanie și Franța.

Peste 7.000 de noi recruți într-un singur an

Unul dintre motivele creșterii accelerate a recrutărilor este simplificarea procesului de înscriere. Armata canadiană a digitalizat o parte din proceduri și a redus obstacolele birocratice care descurajau candidații.

În plus, din 2022, și rezidenții permanenți ai Canadei, nu doar cetățenii, pot aplica pentru a se înrola. Aproximativ 20% dintre recruții din ultimul an provin din această categorie. La sfârșitul lunii aprilie, armata canadiană a anunțat că a înrolat peste 7.000 de persoane în ultimul an fiscal – cel mai mare număr de noi militari din ultimele trei decenii.

Numărul celor care și-au confirmat oficial candidatura aproape s-a dublat, de la 21.700 la peste 40.000, iar totalul aplicațiilor depuse a ajuns la aproape 100.000.

Canada își propune să își extindă semnificativ armata, vizând un efectiv permanent de 85.500 de militari și o forță de mobilizare de până la 300.000 de rezerviști. Experții consideră că acest plan reflectă lecțiile războiului din Ucraina, unde capacitatea de a mobiliza rapid un număr mare de soldați s-a dovedit esențială.

„Canada, la fel ca aliații săi europeni, încearcă să se pregătească pentru conflictele viitoare analizând lecțiile războiului actual”, a concluzionat Charlotte Duval-Lantoine.

Editor : C.S.

