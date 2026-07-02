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Țara care vrea să elimine interdicția privind armele nucleare, pe fondul amenințării rusești: „Situația se înrăutățește”

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racheta nucleara
Foto; Guliver / Getty Images
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„Un element esențial al descurajării”

Partidele parlamentare din Lituania au convenit asupra unui plan de eliminare a interdicției constituționale privind armele nucleare și bazele militare străine din statul baltic, a anunțat președintele țării, într-un nou semn că amenințarea reprezentată de Rusia schimbă calculele de securitate din regiune, relatează Reuters

Măsura, o modificare constituțională majoră, care va avea nevoie de o majoritate de două treimi în cadrul a două voturi în Parlament pentru a fi adoptată, ar elimina interdicțiile introduse în urmă cu mai bine de trei decenii, după ce Lituania și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică.

„Situația geopolitică se înrăutățește”, le-a declarat președintele Gitanas Nausėda jurnaliștilor, după întâlnirea de joi cu liderii partidelor parlamentare.

„Constituția noastră a fost redactată într-o perioadă în care circumstanțele geopolitice erau complet diferite”, a spus el. 

Lituania, stat membru NATO, care are frontieră terestră atât cu exclava rusă Kaliningrad, cât și cu Belarus, aliat al Moscovei, și-a triplat cheltuielile pentru apărare după invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022.

Țara își modernizează forțele armate, își fortifică granițele și construiește infrastructura necesară pentru brigada germană pregătită de luptă care va fi staționată permanent în Lituania începând din 2027, în scopul descurajării unei eventuale agresiuni ruse.

Anunțul vine la patru luni după ce un alt aliat NATO, Finlanda, care are de asemenea frontieră cu Rusia, a anunțat intenția de a elimina o interdicție legală veche de zeci de ani privind armele nucleare.

Decizia Finlandei a fost luată după aderarea la NATO, în 2023, o schimbare istorică determinată de războiul din Ucraina.

„Un element esențial al descurajării”

Interdicția constituțională a Lituaniei privind armele nucleare este probabil cea mai strictă dintre statele membre NATO și a fost introdusă înainte ca țara să adere la Alianță, a declarat Linas Kojala, directorul Centrului pentru Studii Geopolitice și de Securitate din Vilnius, pentru sursa citată. 

„Există un consens larg că o astfel de restricție nu mai corespunde actualei situații geopolitice, în care armele nucleare ale aliaților reprezintă un element esențial al descurajării”, a spus Kojala.

„Prin urmare, este important să nu existe obstacole în calea consolidării acestui element de descurajare”, a completat Kojala. 

Președintele Nausėda a precizat că nu există planuri imediate de depozitare a armelor nucleare în Lituania, însă eliminarea acestei prevederi constituționale ar permite țării să acționeze dacă situația de securitate se va schimba.

El a adăugat că Lituania va rămâne parte la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP).

Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a declarat că modificările constituționale ar putea fi adoptate până la sfârșitul acestui an.
 

Editor : C.S.

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