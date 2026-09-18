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Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”

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Melbourne australia
Guvernul australian a avertizat vineri că turiştii care au depăşit termenul de şedere permis de viză vor fi plasaţi în detenţie administrativă. Foto: Profimedia
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Guvernul australian a avertizat vineri că turiştii care au depăşit termenul de şedere permis de viză vor fi plasaţi în detenţie administrativă, ca parte a înăspririi politicii privind imigraţia, relatează AFP și Agerpres.

Ministrul de interne Tony Burke a anunţat joi restricţii privind vizele pentru studenţi şi aşa numitele vize de vacanţă-muncă, prin care tineri veniţi în Australia pot să lucreze în timpul şederii lor în această ţară, declarând că vrea să arate că guvernul deţine controlul asupra imigraţiei.

El a declarat că vor fi create 250 de noi locuri de detenţie şi că vor fi recrutaţi 100 de ofiţeri suplimentari pentru a sancţiona persoanele care depăşesc termenul de şedere permis.

Vineri, ministrul de stat pentru afaceri externe, Matt Thistlethwaite, a clarificat că deţinătorii unei vize turistice simple vor fi, de asemenea, reţinuţi dacă depăşesc termenul de şedere.

„Credem că această măsură descurajantă va asigura respectarea condiţiilor” de şedere în Australia, a declarat el pentru News24.

Măsura a fost criticată de Consiliul australian pentru turism, care reprezintă mii de profesionişti în domeniu, al cărui director, Erin McLeod, a declarat că se teme pentru imaginea ţării.

Reţinerea turiştilor riscă „să devină cu adevărat dăunătoare, deoarece turismul este o parte importantă a economiei australiene”, a declarat ea pentru AFP.

Apărătorii drepturilor omului şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea, printre care Rebecca Eckard de la Consiliul Australian pentru Refugiaţi, care a considerat măsura ilegală şi punitivă. Ea a denunţat totodată accesul insuficient la asistenţă medicală în centrele de detenţie.

În Australia se află în total circa 77.000 de persoane ale căror vize, de toate tipurile, au expirat, potrivit autorităţilor.

Guvernul laburist doreşte să reducă migraţia netă anuală la 225.000, faţă de 292.000 în prezent, în această ţară-continent, cu aproape 28 de milioane de locuitori.

Editor : A.P.

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