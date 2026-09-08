Criticile lansate brusc de președintele Argentinei, Javier Milei, la adresa Marii Britanii, pe care a descris-o ca fiind „în declin”, nu dezvăluie întreaga poveste din spatele disputei legate de insulele Falkland. În realitate, revendicarea acestui teritoriu de către Argentina nu reprezintă decât o parte a unui conflict geopolitic mult mai amplu pentru resursele vitale și rutele maritime tot mai importante din Antarctica și sudul Americii de Sud, se arată într-o analiză The Telegraph.

Un admirator convins al „Doamnei de Fier”, Margaret Thatcher, Milei era cândva cel mai anglofil lider argentinian din ultimii aproape 100 de ani. Nu mai este cazul.

„Vântul schimbării”, care a bătut cândva prin Africa, a început acum să sufle prin Atlanticul de Sud datorită președintelui american Donald Trump, a spus Milei.

Liderul argentinian a anunțat sancțiuni împotriva companiilor petroliere ce își desfășoară activitatea în apele din jurul insulelor Falkland și accelerarea planurilor de construire a unei baze navale integrate în Tierra del Fuego (Țara de Foc), un arhipelag de la capătul de sud al Americii de Sud. „Vom răzbi. Insulele sunt ale noastre.”

După ce a fost criticat în Argentina pentru aparenta sa indiferență față de insulele Malvine, așa cum le numesc argentinienii, Milei i-a surprins pe mulți cu noua sa strategie agresivă. Dar, cu toate că mesajul său a fost îndreptat împotriva Marii Britanii, planurile lui Milei sunt mult mai ambițioase.

Donald Trump a refuzat să confirme dacă ar lua partea Marii Britanii într-un eventual conflict teritorial contra Argentinei pentru insulele Falkland. Foto: Profimedia Images

Argentina are ocazia să își recâștige statutul de mare putere regională, profitând de competiția tot mai intensă dintre SUA, China și Rusia în emisfera sudică a planetei.

Această perspectivă ajută la înțelegerea planurilor lui Milei privind marea bază navală din Ushuaia. El a prezentat proiectul ca pe o etapă importantă în revendicarea suveranității Argentinei asupra insulelor Falkland, însă faptul că țărmul unde se află orașul este îndreptat în direcția Antarcticii, acolo unde are loc un nou „Mare Joc”, nu este o simplă coincidență.

Baza navală din cel mai sudic oraș din lume, capitala Țării de Foc

De la primele decenii ale colonizării spaniole a Americii de Sud, Argentina nu a mai avut o oportunitate atât de bună să profite de poziția sa geografică. În secolul XXI, zonele îndepărtate și mai greu accesibile nu mai sunt locuri complet uitate de lume.

Schimbările climatice, vulnerabilitatea strâmtorilor și rezerva bogată de resurse naturale din cele mai izolate regiuni ale planetei ar putea face ca poziția cândva periferică a Argentinei să devină un mare atu.

Puține așezări sunt mai bine poziționate pentru a exploata acest potențial decât Ushuaia, capitala Țării de Foc și cel mai sudic oraș din lume.

Milei vrea să transforme micul avanpost militar al orașului cu o populație de doar 82.000 de oameni într-o mare bază navală integrată și centru logistic pentru viitoarele operațiuni desfășurate în Antarctica.

Baza din Ushuaia i-ar permite Argentinei să își exercite influența asupra insulelor Falkland, însă rolul mai important pe care l-ar putea juca este acela de poartă strategică înspre Antarctica.

Ushuaia este bine poziționată și pentru a servi navele de transport care evită Canalul Panama pentru a trece din Oceanul Pacific în cel Atlantic și invers. Portul argentinian este puțin probabil să înlocuiască Punta Arenas, portul din Chile care se află chiar în Strâmtoarea Magellan, însă are avantajul că se află mult mai aproape de Peninsula Antarctică (la o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri).

În timp ce marile puteri se luptă pentru influență în Antarctica, Ushuaia a atras atenția Chinei și Statelor Unite. Milei s-a aliat cu administrația Trump, din partea căreia a primit toată susținerea pentru proiectul bazei navale.

Baza navală din Ushuaia i-ar permite Argentinei să își exercite influența asupra insulelor Falkland, însă ar putea juca un rol și mai important de susținere a operațiunilor desfășurate în Antarctica. Foto: Profimedia Images

China a fost aproape să câștige cursa pentru avanpostul din Ushuaia

Miza este mare în Antarctica. Tratatul Antarctic din 1959 a declarat continentul drept o zonă demilitarizată dedicată activităților științifice pașnice. Acest sistem, însă, nu a făcut decât să înghețe disputele dintre țările care își revendică teritorii pe acest continent.

Rusia și China au 15 baze de cercetare pe continentul înghețat și au fost acuzate că exploatează anumite reguli pentru a militariza regiunea sub pretextul că folosesc personal și echipament militar în scop științific.

În Antarctica se află și rezerve vaste de petrol, gaze naturale, cupru și alte minerale. Ambele țări au construit instalații în zone de interes strategic și cu potențial economic.

Dincolo de Antarctica, China promovează proiecte de infrastructură și în sudul Americii de Sud, iar flotele sale de vase de pescuit și-au extins prezența în Oceanul Antarctic.

Beijingul a fost aproape să câștige cursa pentru deținerea unui avanpost în Ushuaia, înainte ca Milei să ajungă la putere.

„Milei se folosește de Ushuaia pentru a obține un rol pentru Argentina ce corespunde cu viziunea sa despre importanța Argentinei în lume”, a spus Dr. Irene Mia, cercetătoare din partea Institutului Internațional pentru Studii Strategice de la Londra.

„El încearcă să redefinească poziția Argentinei într-o regiune tot mai importantă, alegând să se alieze cu SUA împotriva Chinei dintr-o convingere politică”, a mai spus Mia.

Argentina a anunțat recent sancțiuni împotriva companiilor petroliere ce își desfășoară activitatea în apele din jurul insulelor Falkland. Foto: Profimedia Images

Donald Trump nu iartă Marea Britanie, după ce a ales să nu se implice în războiul din Iran

Însă, în încercarea lui de a transforma Argentina într-un aliat regional indispensabil al Statelor Unite, Milei ar avea mai mult de câștigat dacă nu ar strica relația cu Marea Britanie, care are o prezență militară importantă în Atlanticul de Sud și joacă un rol important în eforturile Occidentului de a contracara China și Rusia.

Într-un interviu pentru GB News, Donald Trump a refuzat să confirme dacă ar lua partea Marii Britanii într-un eventual conflict teritorial contra Argentinei pentru insulele Falkland, precizând că britanicii nu i-au venit în ajutor în războiul contra Iranului.

În ciuda reacției ambigue a Washingtonului, nu va exista o schimbare majoră în privința politicii Statelor Unite față de problema insulelor Falkland. Cei din anturajul președintelui argentinian sunt și ei conștienți de acest lucru.

„Nu există nicio schimbare bruscă a relației noastre cu Regatul Unit”, a spus un fost oficial guvernamental important din Argentina. „Nimeni din Buenos Aires nu se uită dintr-o dată diferit la Marea Britanie.”

Există, totuși, riscul ca un mic accident maritim sau o deversare de petrol să ducă la o intensificare periculoasă a disputei dintre cele două țări, ceea ce ar afecta și rețeaua de securitate occidentală pe care Milei pretinde că o susține.

Editor : Raul Nețoiu