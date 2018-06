Țara din UE care a decretat stare de calamitate agricolă din cauza secetei. Este cea mai gravă situație din ultimul deceniu

Guvernul leton a decretat stare de calamitate agricolă la scală naţională din cauza secetei prelungite care afectează o mare parte din teritoriul acestei ţări, considerată cea mai gravă din ultimii 10 ani, informează Agerpres, care citează AFP.





Regiunea occidentală Curlanda a fost cel mai sever afectată: în anumite zone nu a mai plouat din luna aprilie, iar recoltele au fost compromise.



„Anul trecut am avut ploi consistente şi o inundaţie. Terenurile mele au fost inundate şi nu am putut să recoltez. În acest an, se întâmplă contrariul. Mă tem pentru rambursarea creditelor mele bancare", a declarat Dainis Rutenbergs, un agricultor din regiunea Dobele, aflată în centrul ţării.



„Sfeclele mele nici măcar nu au răsărit. Terenul pe care aşteptam să le văd crescând este gol", a explicat el pentru AFP.



Agricultorul estimează pierderi potenţiale de 10.000 de euro, o sumă mare pentru o mică exploatare agricolă familială. El speră să redreseze situaţia, într-o anumită măsură, graţie recoltei de fructe de pădure, pe care le va culege la toamnă.



După decretarea stării de calamitate agricolă, băncile vor trebui să se abţină să îi pună pe agricultori în dificultate şi le vor permite să îşi continue proiectele de dezvoltare, pentru a putea să încaseze subvenţiile acordate de Uniunea Europeană.



Totuşi, ministrul Agriculturii din Letonia, Janis Duklavs, le-a spus jurnaliştilor că pierderile agricultorilor „nu vor fi achitate direct de la bugetul de stat". În schimb, autorităţile din Riga au cerut deja Comisiei Europene să accelereze plăţile cu subvenţii alocate pentru agricultori.



„Este cea mai gravă secetă din ultimii 40 de ani în Curlanda", a declarat Gundega Mertena, redactor-şef al cotidianului regional Ventas Balls.



„Weekendul trecut, au căzut câteva picături de ploaie, însă ele nu au fost suficiente pentru terenurile agricole. Cerealele sunt distruse, la fel şi fânul pentru animale", a declarat ea pentru AFP, adăugând că unii dintre fermieri au fost obligaţi să îşi sacrifice animalele din crescătoriile pe care le deţin.

