Live TV

Țara din UE care taie semnificativ taxele pentru familii și tinerii angajați. Cine este scutit de impozitul pe venit

Data publicării:
bancnote euro, bani europeni
Bancnote euro. Foto: Getty Images
Din articol
Reducerea impozitelor pentru combaterea problemelor demografice Cote de impozitare pe venit Impozitul pe proprietăți

O țară membră UE a început anul 2026 cu o rundă de reduceri fiscale. A redus majoritatea cotelor de impozitare pe venit cu două puncte procentuale și a introdus facilități suplimentare legate de copii și pentru tinerii lucrători, inclusiv impozitul zero pe venit pentru persoanele sub 25 de ani care câștigă până la 20.000 de euro, relatează Euronews.

Este vorba despre Grecia. Măsura vine în contextul în care țara încearcă să susțină veniturile gospodăriilor după ani de inflație și creșteri semnificative ale prețurilor. 

Grecia deține acum și președinția rotativă a Eurogrupului, forumul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro pentru a coordona politica economică. În termeni practici, majoritatea cotelor de impozitare pe venit au fost reduse cu două puncte procentuale în ultimele zile, cea mai mică cotă rămânând neschimbată, la 9%.

Reducerea impozitelor pentru combaterea problemelor demografice

Ratele de impozitare vor scădea în funcție de numărul de copii pe care îi are o familie. De exemplu, în categoria de venituri cuprinsă între 10.000 și 20.000 de euro, rata actuală de 22% va fi redusă la 18% pentru contribuabilii cu un copil. Aceasta va scădea la 16% pentru cei cu doi copii, la 9% pentru familiile cu trei copii și la zero pentru familiile cu patru copii.

Ministerul Finanțelor din Grecia estimează că un salariat care câștigă 20.000 de euro pe an ar economisi 600 de euro cu doi copii, 1.300 de euro cu trei copii și 1.680 de euro cu patru copii.

Pentru cineva care câștigă 30.000 euro pe an, beneficiul anual estimat este de 400 euro fără copii, crescând la 800 euro dacă are un copil, 1.200 euro cu doi copii, 2.100 euro cu trei copii și 4.100 euro cu patru copii.

Cote de impozitare pe venit

Conform noilor norme, lucrătorii cu vârsta de până la 25 de ani care câștigă până la 20.000 euro pe an nu vor plăti impozit pe venit. Pentru cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani, cota de impozitare va scădea la un nivel de bază de 9 %, față de 22 % în prezent.

În practică, Ministerul Finanțelor afirmă că un tânăr de 24 de ani care câștigă 15.000 euro pe an ar economisi 1.283 euro, suma crescând la 2.480 euro pentru un venit de 20.000 euro. Pentru un tânăr de 28 de ani cu același salariu, beneficiul anual estimat ar fi de aproximativ 1.300 euro.

Pentru venituri cuprinse între 40.000 și 60.000 de euro, rata intermediară de impozitare este stabilită la 39%, în scădere de la 44%, rata activă până la sfârșitul anului 2025.

Impozitul pe proprietăți

În 2026, ENFIA — impozitul anual pe proprietăți imobiliare din Grecia — va fi redus la jumătate pentru cei care au reședința principală în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, înainte de a fi eliminat complet în 2027.

Primul ministru a descris această măsură ca un stimulent pentru familii să rămână în satele lor natale sau chiar să se întoarcă acolo.

De la 1 ianuarie, aproximativ 161.587 de proprietari care declară venituri anuale din chirii de peste 12.000 euro vor beneficia de o reducere fiscală de până la 1.300 euro, în funcție de valoarea chiriei pe care o încasează.

Reducerea provine dintr-o nouă grilă fiscală intermediară de 25 %, care înlocuiește rata de 35 % aplicată anul trecut veniturilor din chirii cuprinse între 12.000 și 24.000 de euro.

Conform grilei revizuite, veniturile din chirii de până la 12.000 € vor fi în continuare impozitate cu 15%. Veniturile cuprinse între 12.001 € și 24.000 € vor fi impozitate cu 25%, iar cele cuprinse între 24.001 € și 35.000 € vor fi impozitate cu 35%.

Orice sumă de 35.001 EUR sau mai mare va fi impozitată cu 45%.

Proprietarii care închiriază locuințe anterior vacante — sau care trec de la închirierea pe termen scurt la cea pe termen lung — până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o scutire totală de impozit pe venit pentru veniturile din închiriere pe o perioadă de trei ani.

Scutirea se aplică locuințelor care au fost vacante timp de cel puțin trei ani, precum și proprietăților care au fost utilizate anterior pentru închiriere pe termen scurt, cu condiția ca locuința să aibă o suprafață de până la 120 de metri pătrați.

Pentru chiriașii cu mai mult de doi copii, limita maximă a suprafeței crește cu 20 de metri pătrați pentru fiecare copil în plus. Pentru a fi eligibil, contractul de închiriere trebuie să aibă o durată de cel puțin trei ani.

Citește și:

Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro. Cum a procedat România

Tot mai multe insule grecești vor să taxeze turiștii străini

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
2
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
3
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Holds a Cabinet Meeting - Washington, DC
SUA vor fi exceptate de la acordul global de impozitare care vizează profiturile marilor multinaționale din paradisuri fiscale
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului. Șeful ADR: „Nu sunt blocaje, dar vor mai exista disfuncționalități”
protest in salcea suceava
„Gata cu şmecheria”. Protest într-un oraș din Suceava, unde zeci de oameni sunt nemulțumiți de creșterea taxelor. Ce spune primarul
aeroport grecia
Haos în traficul aerian din Europa: Zboruri din Grecia, Italia și Olanda, perturbate din cauza vremii sau a unor dificultăţi tehnice
Aerial View Of Greek Islands, Greece - 08 Jun 2019
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene
Recomandările redacţiei
profimedia-1063070853
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela...
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
Inauguration of President Maduro in Venezuela
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas...
Inundatii
Inundații la Târgu Jiu. Localnicii acuză autoritățile, primarul are...
Ultimele știri
Sute de turiști, inclusiv o româncă, au rămas blocați pe o insulă îndepărtată din Golful Aden. Conflictul care a perturbat călătoriile
Trump îi imploră pe republicani: „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat!” De ce se teme președintele american
Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Cu ce viteză pot alerga pisicile: detaliul interesant care le face şi mai speciale
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Răsturnare de situație?! Șumudică vrea să dea o lovitură de proporții cu un jucător român
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...