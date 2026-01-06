Țara din UE care taie semnificativ taxele pentru familii și tinerii angajați. Cine este scutit de impozitul pe venit

O țară membră UE a început anul 2026 cu o rundă de reduceri fiscale. A redus majoritatea cotelor de impozitare pe venit cu două puncte procentuale și a introdus facilități suplimentare legate de copii și pentru tinerii lucrători, inclusiv impozitul zero pe venit pentru persoanele sub 25 de ani care câștigă până la 20.000 de euro, relatează Euronews.

Este vorba despre Grecia. Măsura vine în contextul în care țara încearcă să susțină veniturile gospodăriilor după ani de inflație și creșteri semnificative ale prețurilor.

Grecia deține acum și președinția rotativă a Eurogrupului, forumul care reunește miniștrii de finanțe din zona euro pentru a coordona politica economică. În termeni practici, majoritatea cotelor de impozitare pe venit au fost reduse cu două puncte procentuale în ultimele zile, cea mai mică cotă rămânând neschimbată, la 9%.

Reducerea impozitelor pentru combaterea problemelor demografice

Ratele de impozitare vor scădea în funcție de numărul de copii pe care îi are o familie. De exemplu, în categoria de venituri cuprinsă între 10.000 și 20.000 de euro, rata actuală de 22% va fi redusă la 18% pentru contribuabilii cu un copil. Aceasta va scădea la 16% pentru cei cu doi copii, la 9% pentru familiile cu trei copii și la zero pentru familiile cu patru copii.

Ministerul Finanțelor din Grecia estimează că un salariat care câștigă 20.000 de euro pe an ar economisi 600 de euro cu doi copii, 1.300 de euro cu trei copii și 1.680 de euro cu patru copii.

Pentru cineva care câștigă 30.000 euro pe an, beneficiul anual estimat este de 400 euro fără copii, crescând la 800 euro dacă are un copil, 1.200 euro cu doi copii, 2.100 euro cu trei copii și 4.100 euro cu patru copii.

Cote de impozitare pe venit

Conform noilor norme, lucrătorii cu vârsta de până la 25 de ani care câștigă până la 20.000 euro pe an nu vor plăti impozit pe venit. Pentru cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani, cota de impozitare va scădea la un nivel de bază de 9 %, față de 22 % în prezent.

În practică, Ministerul Finanțelor afirmă că un tânăr de 24 de ani care câștigă 15.000 euro pe an ar economisi 1.283 euro, suma crescând la 2.480 euro pentru un venit de 20.000 euro. Pentru un tânăr de 28 de ani cu același salariu, beneficiul anual estimat ar fi de aproximativ 1.300 euro.

Pentru venituri cuprinse între 40.000 și 60.000 de euro, rata intermediară de impozitare este stabilită la 39%, în scădere de la 44%, rata activă până la sfârșitul anului 2025.

Impozitul pe proprietăți

În 2026, ENFIA — impozitul anual pe proprietăți imobiliare din Grecia — va fi redus la jumătate pentru cei care au reședința principală în localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, înainte de a fi eliminat complet în 2027.

Primul ministru a descris această măsură ca un stimulent pentru familii să rămână în satele lor natale sau chiar să se întoarcă acolo.

De la 1 ianuarie, aproximativ 161.587 de proprietari care declară venituri anuale din chirii de peste 12.000 euro vor beneficia de o reducere fiscală de până la 1.300 euro, în funcție de valoarea chiriei pe care o încasează.

Reducerea provine dintr-o nouă grilă fiscală intermediară de 25 %, care înlocuiește rata de 35 % aplicată anul trecut veniturilor din chirii cuprinse între 12.000 și 24.000 de euro.

Conform grilei revizuite, veniturile din chirii de până la 12.000 € vor fi în continuare impozitate cu 15%. Veniturile cuprinse între 12.001 € și 24.000 € vor fi impozitate cu 25%, iar cele cuprinse între 24.001 € și 35.000 € vor fi impozitate cu 35%.

Orice sumă de 35.001 EUR sau mai mare va fi impozitată cu 45%.

Proprietarii care închiriază locuințe anterior vacante — sau care trec de la închirierea pe termen scurt la cea pe termen lung — până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o scutire totală de impozit pe venit pentru veniturile din închiriere pe o perioadă de trei ani.

Scutirea se aplică locuințelor care au fost vacante timp de cel puțin trei ani, precum și proprietăților care au fost utilizate anterior pentru închiriere pe termen scurt, cu condiția ca locuința să aibă o suprafață de până la 120 de metri pătrați.

Pentru chiriașii cu mai mult de doi copii, limita maximă a suprafeței crește cu 20 de metri pătrați pentru fiecare copil în plus. Pentru a fi eligibil, contractul de închiriere trebuie să aibă o durată de cel puțin trei ani.

