Țara europeană care va depune câte 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților

Foto Shutterstock

Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenţie de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, transmite EFE.

Aşa-numita "pensie anticipată", parte a unui pachet mai amplu de reformă pentru sistemul de pensii private, care va ajunge acum în camera inferioară a Parlamentului german, consolidează planificarea pensionării generaţiilor mai tinere printr-un depozit individual de economii pentru pensie.

"Planul nostru de pensie trebuie să fie conceput în mod echitabil între generaţii. Aceasta include pensia anticipată şi economiile private pentru pensie. Prin deciziile noastre privind pensiile, creştem încrederea că putem garanta un venit sigur pe termen lung la bătrâneţe", a declarat cancelarul german Friedrich Merz, citat de Agerpres.

Plăţile lunare de 10 euro pentru copiii născuţi în 2020 vor fi efectuate retroactiv de la 1 ianuarie 2026, a explicat Ministerul german de Finanţe într-un comunicat. Începând cu 2029, vor fi acoperite şi alte grupe de vârstă care nu erau incluse anterior.

Reforma sistemului de pensii private include crearea unui cont de economii pentru pensie fără cerinţe de garanţie ca o nouă categorie de produse. Acest lucru permite oportunităţi mai mari de profitabilitate, afirmă Guvernul german, explicând că produsele garantate vor continua să fie disponibile pentru cei care doresc o siguranţă sporită, cu capital garantat de până la 80% sau 100% din contribuţii.

Pentru copiii şi adolescenţii care primesc alocaţia lunară de 10 euro, ai căror părinţi nu deschid un cont de economii pentru pensie, va fi disponibilă o soluţie de investiţii colective. În acest fel, drepturile nu vor depinde de decizia părinţilor, precizează Guvernul. În cazul unei deschideri ulterioare de depozit, fondurile acumulate până în acel moment în soluţia colectivă pot fi transferate într-un contract personal.

Părinţii vor primi, de asemenea, pentru fiecare euro contribuit până la 1.200 de euro, o subvenţie de 25 de cenţi per copil, până la maximum 300 de euro.

De asemenea, se va acorda un bonus tinerilor care intră pe piaţa muncii, astfel încât oricine semnează un contract de economii pentru pensie înainte de vârsta de 25 de ani va primi o subvenţie suplimentară unică de 200 de euro.

Mai mult, deşi sistemul actual de subvenţionare, cu scutire de impozit pe contribuţii în faza de acumulare şi impozitarea ulterioară a beneficiilor în faza de plată, rămâne în vigoare, calculul subvenţiei va fi structurat în viitor proporţional cu contribuţia efectuată. Astfel, se preconizează că pentru fiecare euro contribuit până la 1.200 de euro, se vor primi 30 de cenţi (din 2029, 35 de cenţi), iar pentru sumele următoare până la 600 de euro, 20 de cenţi per euro. Contribuţia personală maximă subvenţionată în acest mod este de 1.800 de euro pe an.

Ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, a subliniat că "prin pensia anticipată, oferim tinerilor capital de pornire pentru economiile lor pentru pensie încă de la început". "Sprijinim familiile, astfel încât acestea să poată economisi privat pentru copiii lor. Şi consolidăm educaţia financiară, asigurându-ne că şi copiii şi adolescenţii sunt implicaţi în planificarea pensionării", a adăugat Klingbeil.

