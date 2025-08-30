Țara europeană în care șoferii iau amenzi și primesc puncte de penalizare dacă frânează brusc când se apropie de radar

Departamentul de Circulație din Spania va instala dispozitive înainte și după punctele de control al vitezei pentru a-i prinde pe șoferii care frânează brusc atunci când se apropie de un radar. Aceștia riscă amenzi de 200 de euro și 4 puncte de penalizare, relatează publicația El Diario.

Scopul este de a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii vitezomani. Pe lângă cele 780 de radare fixe, 545 de radare mobile și 92 de radare rutiere, există alte 26 de dispozitive menite să corecteze ceea ce Departamentul de Circulație numește o „problemă gravă”.

Radarele antifrânare vor fi plasate cu câțiva metri înainte de radarul vizibil, pentru a detecta scăderile bruște și suspecte de viteză.

Urmează apoi radarele în cascadă, montate după radarul oficial, pentru a-i prinde pe șoferii care accelerează după trecerea de dispozitiv.

Decizia a stârnit controverse în Spania. Unii oameni spun că este încă un pas în eforturile Departamentului de Circulație de a strânge venituri din amenzi. Alții, în mod ironic, susțin că vor continua să facă același lucru: să frâneze înainte de radar. DGT răspunde criticilor subliniind că își menține obiectivul de a preveni accidentele cauzate de excesul de viteză.

