Marea Britanie are nevoie de o „resetare completă” a sistemului de asistenţă socială şi sprijin pentru angajarea tinerilor, pentru a reduce rata ridicată a şomajului, însă, având în vedere costurile iniţiale, va fi nevoie de un deceniu până când proiectul va genera economii clare, se arată într-un raport guvernamental publicat marţi.

Alan Milburn, fost ministru laburist, a remis marţi acest document guvernului condus de Andy Burnham, care a anunţat deja acceptarea anumitor propuneri, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Ministrul muncii, Pat McFadden, a salutat 'un proiect radical pentru un nou pact cu tinerii', anunţând că guvernul îşi va prezenta propunerile într-o Carte Albă anul viitor, apoi într-un text de lege, scrie AFP.

'O generaţie pierdută nu este inevitabilă. Este o alegere. Şi cred că este alegerea greşită', a declarat Milburn, prezentându-şi raportul despre tinerii cu vârste între 16 şi 24 de ani care nu lucrează şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare - tinerii cunoscuţi sub acronimul NEET.

Aproape un milion de tineri, sau unul din opt, se află în această situaţie în Marea Britanie, iar numărul lor ar putea creşte la 1,27 milioane până în 2031, potrivit raportului, care estimează costul economic şi social al acestui fenomen la 125 de miliarde de lire sterline (150 de miliarde de euro) pe an.

'În Europa, doar România înregistrează un procent mai mare de NEET', a subliniat Milburn.

El propune reducerea procentului de la 13% la aproximativ 5% până în 2036, un nivel apropiat de cel din Olanda (4,8%), iar pentru aceasta preconizează o 'resetare completă' a sprijinului acordat NEET.

Până în 2029, în Anglia ar urma să fie creată o reţea de servicii locale, care să reunească servicii de orientare, asistenţă pentru angajare, asistenţă medicală şi ajutor practic. Fiecare tânăr ar beneficia de un consilier dedicat şi de un plan de sprijin personalizat.

Două garanţii ar urma să fie înscrise în lege: accesul la o cale către un loc de muncă, educaţie sau formare profesională, şi sprijinul necesar pentru a o urma.

Raportul propune, de asemenea, înlocuirea mai multor prestaţii sociale pentru tinerii sub 25 de ani cu noi alocaţii. Alocaţia de bază ar putea fi retrasă ca ultimă soluţie, în cazurile de refuz persistent de a participa la program.

Milburn recunoaşte că unii ar putea primi 'mai puţin sprijin financiar la început decât în sistemul actual'.

Pentru companii, raportul preconizează reducerea treptată a contribuţiilor angajatorilor pentru angajaţii cu vârste cuprinse între 21 şi 24 de ani, începând cu comerţul şi HORECA.

De asemenea, se propune extinderea accesului la o primă de 3.000 de lire sterline pentru companiile care angajează un tânăr care este fără loc de muncă şi nu a urmat studii în ultimele şase luni.

Acest pachet de stimulente ar reprezenta o investiţie de aproximativ 1,1 miliarde de lire sterline pe an, potrivit raportului.

'Suntem la o răscruce de drumuri, iar jumătăţile de măsură nu vor fi suficiente. Este necesară o resetare completă a sistemului', potrivit lui Alan Milburn.

Ideea unui sprijin mai personalizat o atrage pe Abigail Gomes, în vârstă de 21 de ani, care deţine o diplomă în administrarea afacerilor şi a început să aplice pentru locuri de muncă cu normă întreagă în urmă cu şapte luni.

Dar, 'pur şi simplu, nu există suficiente locuri de muncă', a declarat pentru AFP tânăra, care a obţinut recent un post temporar la un mare magazin pentru sărbătorile de iarnă.

'Ni se răspunde mereu că sunt prea mulţi candidaţi pentru un singur post, chiar şi pentru locuri de muncă în supermarketuri', a adăugat ea, subliniind că 'a trimite permanent aplicaţii şi a primi permanent respingeri poate duce la anxietate şi depresie'.

Rata şomajului în rândul tinerilor între 16 şi 24 de ani rămâne ridicată, fiind de 15,1% în trimestrul al treilea, conform datelor publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS). Pe ansamblul grupelor de vârstă, rata şomajului a scăzut uşor, la 4,6%.

Editor : M.B.