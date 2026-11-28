Târgul anual de Crăciun din Cracovia s-a deschis în condiții de securitate sporită, în timp ce orașul din sudul Poloniei se pregătește să primească mii de vizitatori în centrul său istoric, la doar câteva săptămâni după un atac armat în care au murit șase persoane și alte 16 au fost rănite, relatează TVPWorld.

Atacurile din 7 noiembrie au ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea uneia dintre cele mai populare destinații turistice din Polonia. De atunci, au fost instalate bariere din beton pentru a împiedica accesul vehiculelor neautorizate în Piața Principală, unde se desfășoară târgul de Crăciun.

Poliția a mărit numărul de ofițeri în uniformă și în civil din zonă, iar monitorizarea prin camere de supraveghere va fi intensificată. De asemenea, a fost amenajat un punct medical permanent, iar comercianții au fost instruiți cu privire la procedurile de urgență.

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Autoritățile locale se așteaptă ca până la 20.000 de persoane să se adune simultan în piață. Poliția se va concentra, de asemenea, pe prevenirea furturilor din buzunare și a altor furturi în mulțime.

Târgul, care s-a deschis vineri, cuprinde aproximativ 100 de tarabe din lemn care înconjoară istorica Hală a Pânzelor, oferind mâncare tradițională poloneză, decorațiuni de Crăciun și obiecte de artizanat realizate manual. La eveniment participă comercianți din Polonia, Lituania, Ucraina, Slovacia, Marea Britanie și Ungaria.

Vizitatorii pot degusta specialități locale, precum „maczanka” în stilul Cracoviei - un sandviș umplut cu carne de porc și înmuiat în sos -, găluște „pierogi” și „oscypek” afumat, o brânză tradițională de munte, alături de delicatese internaționale, inclusiv celebrii Kurtoskalacs ungurești și gogoșile spaniole.

Tarabele vând, de asemenea, globuri de Crăciun pictate manual, ceramică, bijuterii, jucării din lemn și decorațiuni tradiționale.

Pe tot parcursul lunii decembrie va avea loc un program de concerte, ateliere și evenimente culturale. Printre momentele importante se numără concursul anual de iesle din Cracovia, vizita lui Moș Crăciun și o procesiune tradițională de colindători prin centrul orașului.

Târgul, care se bazează pe tradițiile comerciale seculare ale orașului Cracovia, se organizează de peste 30 de ani. Acesta va rămâne deschis până pe 1 ianuarie.

Editor : M.C