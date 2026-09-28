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Ţările baltice adoptă sancţiuni împotriva celor doi oligarhi ruşi eliminaţi de pe lista de sancţiuni a UE

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Mihail Fridman și Alișer Usmanov. Foto: Profimedia
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Lituania a anunţat luni că s-a alăturat Letoniei şi Estoniei pentru a impune sancţiuni naţionale oligarhilor ruşi Alişer Usmanov şi Mihail Fridman, eliminaţi săptămâna trecută de pe lista persoanelor sancţionate de UE, potrivit AFP și Agerpres.

Această iniţiativă a celor trei state baltice vine ca urmare a deciziei Uniunii Europene de a-i scoate pe cei doi miliardari apropiaţi Kremlinului de pe lista persoanelor sancţionate, decizie luată sub presiunea Franţei şi a Luxemburgului săptămâna trecută.

„La iniţiativa Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul de Interne a adoptat o decizie privind includerea lui Usmanov şi a lui Fridman pe lista persoanelor indezirabile”, a declarat Rokas Pukinskas, purtător de cuvânt al Departamentului de Migraţie.

„Oligarhii fac parte din maşina de război rusă. «Portofelele» regimului nu trebuie să fie lăsate să se simtă confortabil în Europa în timp ce ucrainenii sunt ucişi”, a declarat săptămâna trecută prim-ministrul Mindaugas Sinkevicius, reacţionând la decizia UE.

Letonia, care iniţial a blocat ridicarea sancţiunilor UE înainte de a ceda presiunilor, a adoptat, de asemenea, sancţiuni împotriva celor doi oligarhi, în domeniul financiar şi al circulaţiei, potrivit portalului public de ştiri LSM.

Estonia anunţase sancţiuni săptămâna trecută.

„Usmanov şi Fridman continuă să sprijine agresiunea rusă împotriva Ucrainei şi contribuie la continuarea ei”, a justificat decizia ministrul eston de externe Markus Tsakhna.

Ucraina a condamnat ridicarea „ruşinoasă şi nejustificabilă” a sancţiunilor în cazul celor doi oligarhi.

Spre surprinderea generală, Franţa a cerut ca UE să ridice sancţiunile împotriva lui Usmanov, invocând probleme de „securitate naţională”.

La scurt timp după ridicarea sancţiunilor împotriva lui Usmanov, autorităţile azere, de care se presupune că acesta este apropiat, l-au graţiat şi eliberat pe un cetăţean francez aflat în închisoare pentru spionaj. Directorul serviciului francez de informaţii externe (DGSE) a mers să îl aducă personal de la Baku.

La rândul său, Luxemburgul a reuşit să obţină anularea sancţiunilor care îl vizau pe Mihail Fridman, care solicita în justiţie Marelui Ducat al Luxemburgului o despăgubire de 15 miliarde de euro.

Lituania, Letonia şi Estonia, ocupate de URSS la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi ale căror teritorii se învecinează cu cel al Rusiei, sunt considerate cele mai probabile ţinte potenţiale ale unor provocări sau intervenţii armate ruseşti, notează AFP.

Editor : Ș.A.

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