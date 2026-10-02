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Ţările europene au convenit asupra unui răspuns „ferm” la presiunile SUA privind motorina

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donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
„Leul înfometat nu trebuie întărâtat” Trump ar putea interzice exporturile de motorină Europa, dependentă de combustibil american

Cinci ţări europene au convenit joi, în cadrul unei reuniuni de urgenţă, să răspundă „pe o singură voce” la presiunea crescândă exercitată de guvernul SUA pentru eliberarea rezervelor de motorină, potrivit unor surse care au cunoştinţă despre această chestiune, citate de POLITICO.

Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Irlanda şi Comisia Europeană au participat la discuţii pentru a decide cum să răspundă la presiunile din partea Washingtonului de a reduce stocurile de petrol, sub ameninţarea unei interdicţii asupra exporturilor de motorină din SUA, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO.

Toate aceste ţări au fost presate în mod discret de către SUA să-şi reducă rezervele, au afirmat două dintre surse, potrivit News.ro.

Şi Reuters a scris că administraţia Trump a solicitat Germaniei şi Franţei - care deţin peste o treime din rezervele strategice ale UE - să utilizeze stocurile de urgenţă de motorină pentru a contribui la atenuarea creşterii vertiginoase a preţurilor globale la combustibil, ameninţând că altfel se vor confrunta cu o potenţială interdicţie a exporturilor de motorină din SUA, potrivit a trei persoane apropiate discuţiilor.

SUA sunt un exportator important de motorină şi asigură în prezent mai mult de jumătate din importurile UE - ceea ce înseamnă că o interdicţie ar avea implicaţii grave pentru economia europeană.

„Leul înfometat nu trebuie întărâtat”

Potrivit surselor POLITICO, cele cinci ţări care s-au consultat cu braţul executiv al UE au convenit asupra a trei aspecte: să reacţioneze la presiuni cu o „voce coordonată”, să se asigure că „fiecare decizie privind eliberarea stocurilor trebuie ridicată la nivelul AIE (Agenţia Internaţională pentru Energie)” şi să încerce să „reducă tensiunea în discuţiile cu SUA”.

AIE, cu sediul la Paris, coordonează politica energetică între ţările bogate şi a supravegheat o eliberare a stocurilor de petrol la începutul acestui an, în urma închiderii Strâmtorii Ormuz.

Ideea este de a „dezescalada situaţia”, a spus una dintre surse. „Să fim oarecum asertivi, dar pozitivi în comunicare... Când ai de-a face cu un leu înfometat, nu trebuie neapărat să îl întărâţi”, a explicat sursa.

Un grup mai larg de ţări, dintre care unele s-au confruntat şi ele cu presiuni din partea administraţiei Trump, va discuta modul de reacţie în cadrul unei reuniuni care va avea loc vineri, a adăugat sursa.

POLITICO a relatat anterior că secretarul american al energiei, Chris Wright, a solicitat eliberarea de rezerve de petrol sub ameninţarea că SUA vor impune interdicţii asupra exporturilor de care UE depinde în mare măsură. Eliberarea solicitată a 120 de milioane de barili de motorină pe o perioadă de şase luni ar reprezenta cu mult peste o treime din rezervele totale ale UE de combustibil esenţial pentru transport.

Preţurile motorinei cresc vertiginos în SUA ca urmare a războaielor din Ucraina şi Iran, ceea ce exercită o presiune tot mai mare asupra preşedintelui american Donald Trump pentru a reduce preţurile înaintea alegerilor critice de la jumătatea mandatului său.

Trump ar putea interzice exporturile de motorină

Trump a refuzat să excludă posibilitatea unei interdicţii la export, în ciuda opoziţiei vehemente din partea sectorului petrolier american.

„Mă gândesc la asta”, a spus Trump referindu-se la interdicţia de export în cadrul unui eveniment organizat în Biroul Oval.

„Discut des despre asta cu (secretarul pentru energie) Chris (Wright) şi cu (secretarul de interne) Doug (Burgum) - ei cred că ar ajuta sectorul motorinei, dar ar putea creşte preţul altor produse”, a declarat Trump.

Relaţia Europei cu Washingtonul s-a deteriorat sub administraţia Trump din cauza disputelor privind tarifele şi a dezacordurilor legate de cheltuielile militare.

Pentru UE, eliberarea unor stocuri suplimentare ar reprezenta o dilemă, întrucât trebuie să găsească un echilibru între necesitatea de a reduce preţurile la combustibil pe plan intern şi menţinerea unor stocuri ridicate pentru o eventuală agravare a crizei combustibililor, în cazul în care Trump şi Iranul nu ar ajunge la un acord de pace.

Grupul de lucru al UE pentru energie - format din Comisia Europeană şi cele 27 de state membre ale UE - va organiza o conferinţă telefonică vineri dimineaţă pentru a discuta situaţia, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Agenţia Internaţională pentru Energie, organismul de supraveghere a energiei din Occident, nu a solicitat încă Germaniei să elibereze stocurile, a declarat Ministerul Economiei din Germania.

Administraţia SUA s-a arătat deosebit de frustrată de Franţa şi Germania, despre care oficialii americani consideră că nu şi-au respectat pe deplin angajamentele anterioare de a elibera stocurile de urgenţă de petrol şi produse petroliere, a relatat anterior Reuters.

Europa, dependentă de combustibil american

Europa a devenit din ce în ce mai dependentă de combustibilul american după ce a interzis importurile din Rusia ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina şi după ce războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat joi pentru Fox News că este „extrem de încrezător” că Europa va putea reduce preţurile la combustibil prin utilizarea stocurilor de urgenţă de motorină.

„Este momentul pentru o eliberare coordonată a stocurilor de motorină, pe măsură ce intrăm în sezonul recoltei şi în sezonul de încălzire pe timp de iarnă”, a declarat Wright pentru Fox.

„Acum este momentul să aducem mai multă motorină pe piaţă, iar această motorină este disponibilă. Cred că vom primi veşti pozitive în curând”, a declarat el.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că Washingtonul şi-a îndeplinit partea care îi revenea din acordul încheiat în martie între membrii Agenţiei Internaţionale pentru Energie, prin eliberarea a 172 de milioane de barili de petrol american.

„America se achită de partea sa”, a declarat Bessent pe X. „Ne aşteptăm ca aliaţii noştri să-şi respecte angajamentele prin acţiuni concrete”, a punctat el.

Războiul din Iran a perturbat una dintre sursele cheie de petrol şi combustibil pentru întreaga lume. Rusia şi-a prelungit interdicţia privind exporturile de motorină până la sfârşitul lunii octombrie, ceea ce a accentuat şi mai mult presiunea asupra pieţei, după ce Ucraina a avariat multe dintre rafinăriile sale. Rafinăriile chineze au suspendat, la rândul lor, exporturile de combustibil pentru luna octombrie pentru a consolida stocurile interne, au declarat surse.

Un oficial de la Palatul Élysée a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron şi Trump nu au discutat despre această problemă atunci când s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU de la New York, săptămâna trecută.

Cu toate acestea, oficialul a precizat că Macron va convoca o videoconferinţă a liderilor ţărilor G7 pentru a aborda problema creşterii preţurilor la combustibili şi a disponibilităţii globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării rezervelor în colaborare cu Agenţia Internaţională pentru Energie.

Editor : C.L.B.

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