Țările europene cu cele mai ridicate rate de muncă de acasă. Pe ce loc se situează România

Șansele unui angajat de a lucra de acasă pot depinde în mare măsură de locul în care locuiește. La nivelul Uniunii Europene, în unele țări oamenii au șanse de 16 ori mai mari să lucreze de la distanță decât cei din alte țări, scrie Euronews.

La nivel european, angajații din Finlanda au șanse de aproximativ 16 ori mai mari să lucreze de la distanță decât cei din România, ceea ce evidențiază o diferență marcantă în modul în care țările au adoptat munca de acasă.

Cum definește Eurostat munca de acasă

Potrivit Eurostat, 20,5% dintre angajații din Finlanda lucrau de obicei de acasă în 2025, comparativ cu doar 1,3% în România. Eurostat definește „a lucra de obicei de acasă” ca desfășurarea unei activități productive la domiciliu pentru cel puțin jumătate din zilele lucrate într-o perioadă de referință de patru săptămâni.

„Munca la distanță a devenit o caracteristică permanentă a piețelor forței de muncă, dar amploarea acesteia depinde în mare măsură de tipurile de locuri de muncă existente într-o țară și de modul în care firmele își gestionează angajații”, a declarat Cevat Giray Aksoy, director adjunct de cercetare la BERD, pentru Euronews Business.

Finlanda și Irlanda se detașează

Finlanda și Irlanda se află într-o categorie aparte în ceea ce privește munca la distanță. În 2025, aproximativ unul din cinci angajați lucra de obicei de acasă în ambele țări (20,5 % și, respectiv, 19,2 %), ceea ce reprezintă mai mult decât dublul mediei UE, de 8,8 %.

Nicio altă țară europeană nu înregistrează o rată a muncii la distanță mai mare de 14 %. Următorul grup de țări include Belgia, care ocupă locul al treilea cu 13,2 %, urmată de Germania (13 %) și Malta (12,5 %).

Mai multe țări din Europa de Nord și de Vest — printre care Suedia, Estonia, Țările de Jos, Luxemburg, Franța și Austria — au, de asemenea, rate de peste 10 %, ceea ce înseamnă că mai mult de unul din zece lucrători lucrează de obicei de acasă.

La celălalt capăt al scalei, România (1,3 %), Bulgaria (1,4 %), Macedonia de Nord (1,9 %), Grecia (2,3 %) și Italia (2,7 %) înregistrează toate rate sub 3 %. Munca la distanță rămâne sub 5 % în mai multe alte țări din Europa de Sud și de Est, inclusiv Serbia, Turcia, Ungaria, Cipru, Croația și Bosnia și Herțegovina.

Munca de acasă în marile economii

Procentul persoanelor care lucrează de acasă variază semnificativ în cele patru mari economii ale UE. În timp ce Germania se situează pe locul al patrulea, cu 13 %, Italia înregistrează un procent relativ scăzut, de 2,7 %. Franța (11 %) se situează peste media UE, în timp ce Spania (7,9 %) se află puțin sub aceasta.

Datele Eurostat indică o diviziune regională clară, munca de acasă fiind, în general, mai frecventă în Europa de Nord și de Nord-Vest și mult mai puțin frecventă în Europa de Est și de Sud-Est.

Marea Britanie nu este inclusă în datele Eurostat, dar cercetări separate sugerează că are cea mai mare rată de muncă la distanță din Europa.

Trei factori care determină diferențele între țări

Cevat Giray Aksoy a afirmat că diferențele mari dintre țări sunt determinate în principal de trei factori.

Primul este structura economică: țările cu un număr mai mare de locuri de muncă în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), finanțelor, serviciilor profesionale, administrației publice, cercetării și altor ocupații de birou au, în mod natural, rate mai ridicate de muncă de acasă.

Țările cu o pondere mai mare a locurilor de muncă în sectorul manufacturier, agricultură, construcții, turism, logistică, comerț cu amănuntul și servicii prestate personal au rate mai mici, deoarece multe locuri de muncă pur și simplu nu pot fi efectuate de la distanță.

„Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care economiile cu o intensitate mai mare a serviciilor și a cunoștințelor tind să se afle în fruntea clasamentului, în timp ce țările cu sectoare mai mari de servicii prestate personal tind să se afle la coada clasamentului”, a declarat el pentru Euronews Business.

Cultura la locul de muncă contează, de asemenea

Cu toate acestea, structura locurilor de muncă nu spune totul. Aksoy a subliniat rolul culturii la locul de muncă. „Țările în care munca este organizată în jurul unei mai mari autonomii și încrederi tind să aibă o adoptare mai mare a muncii la distanță, în timp ce țările cu norme mai stricte de supraveghere la fața locului și coordonare față în față tind să aibă o adoptare mai scăzută”, a spus el.

Cererea angajaților contează, de asemenea. Aksoy a explicat că munca la distanță este valoroasă pentru angajați deoarece economisește timpul de deplasare și oferă mai multă flexibilitate, în special pentru părinți și persoanele cu deplasări lungi.

Cercetarea lor a estimat că munca de acasă economisește aproximativ 72 de minute pe zi în medie la nivel de țări, iar angajații alocă o parte semnificativă din acest timp economisit muncii și îngrijirii familiei.

„Diferențele între țări nu ar trebui privite ca o simplă clasificare a piețelor forței de muncă „moderne” versus „tradiționale”, ci ca rezultat al diferențelor în structura ocupațională, gradul de pregătire digitală, cultura de management, costurile de deplasare și experiența pandemiei, a spus Aksoy.

Rolul infrastructurii digitale și al legislației

Jorge Cabrita, manager senior de cercetare la Eurofound, a subliniat, de asemenea, rolul infrastructurii digitale. Un internet mai rapid și mai accesibil este asociat cu rate mai ridicate de muncă la distanță, în timp ce conectivitatea slabă acționează ca un factor de descurajare.

„Legislația poate juca, de asemenea, un rol: mai multe state membre ale UE (inclusiv Franța, Irlanda și Țările de Jos) acordă lucrătorilor dreptul de a solicita munca la distanță, ceea ce poate acționa ca un catalizator”, a declarat el pentru Euronews Business.

Editor : M.C