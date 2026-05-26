Ţările europene din cadrul NATO depăşesc Rusia la capacitățile militare cheie (raport)

Avion rafale
Avioanele Rafale sunt din generația a cincea, comparabile cu F-35. Foto: Profimedia

Ţările europene membre NATO ar depăşi în continuare Rusia în domenii militare cheie chiar şi în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace publicat marţi.

Raportul, intitulat „Europa singură acasă?”, afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, faţă de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia.

Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunţat în ceea ce priveşte avioanele de luptă, membrii europeni ai NATO şi Canada operând 2.215 de avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1.064 ale Rusiei, potrivit Agerpres.

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO şi Canada deţineau 143 de nave faţă de de cele 34 ale Rusiei, dar şi pentru sistemele de artilerie, cu 15.896 deţinute de ţările membre NATO, comparativ cu cele 5.976 ale Rusiei, potrivit raportului.

Autorii studiului au declarat că Europa are resurse enorme de apărare, adăugând că acest lucru este valabil şi în cazul unei retrageri a SUA din NATO.

Cu toate acestea, politica de securitate a Europei este subminată de ceea ce autorii au descris ca fiind o cursă necoordonată şi costisitoare pentru proiecte de apărare.

Editor : B.P.

