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Țările europene în care apare câte un nou milionar la fiecare 15 minute. Unde s-au îmbogățit oamenii cel mai mult anul trecut

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un bărbat înmânează un teanc de bancnote de dolari
Foto: Profimedia Images
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Europa de Est a înregistrat cea mai rapidă creștere a numărului de milionari în dolari, ca procentaj, iar Regatul Unit, Franța și Spania s-au clasat imediat după SUA în ceea ce privește numărul de noi milionari, relatează Euronews. În țări ca Marea Britanie sau Franța, apare un nou milionar la fiecare sfert de oră.

Aproape un milion de oameni au devenit milionari în dolari la nivel mondial în 2025, potrivit băncii elvețiene UBS. Aceasta înseamnă 2.680 de noi milionari pe zi, 112 pe oră sau aproape doi la fiecare minut.

În afara Statelor Unite, Europa a reprezentat o mare parte din creștere. Regatul Unit a avut, în medie 118 noi milionari în dolari pe zi, iar Franța - 95.

La cursul de schimb actual, 1 milion de dolari valorează aproximativ 875.000 de euro.

Procentual, însă, țările est-europene au înregistrat cea mai rapidă creștere. Lituania e pe primul loc, cu 8%, ceea ce înseamnă că a câștigat 921 de noi milionari în dolari în 2025.

Turcia se clasează pe locul al doilea, cu 6,4%, sau 5.650 de noi milionari. Letonia a înregistrat o creștere de 5,7%, adăugând 1.131 de milionari.

Ungaria a înregistrat o creștere de 5,3%, câștigând 1.349 de noi milionari. Irlanda se clasează pe locul cinci, cu 5,2%, dar a adăugat considerabil mai multe persoane în clasamentul milionarilor decât țările de mai sus, cu 9.491 de noi milionari.

Rata de creștere a fost de 4% în Polonia și 3,5% în Grecia. România nu apare în clasamentul UBS.

Numărul milionarilor în dolari a crescut, de asemenea, cu 3,1% în Spania, 2,4% în Italia, 1,8% în Regatul Unit, 1,5% în Franța, 1% în Elveția și 0,9% în Germania.
Totuși, aceste țări au deja, în cifre absolute, mai mulți milionari în dolari, ceea ce duce la rate de creștere comparativ mai mici.

SUA au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de milionari - 441.078, ceea ce reprezintă aproape jumătate din creșterea globală.

În Europa, Regatul Unit a avut peste 43.000 de noi milionari în dolari anul trecut, în timp ce Franța și Spania au adăugat peste 32.000 fiecare.

Italia și Germania s-au clasat, de asemenea, printre primele 10 țări la nivel mondial, cu peste 24.000 de noi milionari fiecare.

Nu este surprinzător faptul că cele mai mari cinci economii ale Europei se află toate în primele 10 țări la nivel mondial. Toate celelalte țări europene au înregistrat mai puțin de 10.000 de noi milionari.

Japonia (31.428), India (31.033), Australia (25.089) și Rusia (21.951) se află, de asemenea, în primele 10 țări la nivel mondial.

Convertind aceste numere în rate zilnice, rezultă că 1.208 persoane au intrat în clubului milionarilor în fiecare zi în SUA, sau 47 pe oră.

Între țările europene, Regatul Unit a înregistrat o medie de 118 noi milionari pe zi, sau 4,5 pe oră. Franța a înregistrat 95 pe zi, iar Spania 90. Italia a adăugat 67 de noi milionari pe zi, iar Germania 66. În ceea ce privește Regatul Unit și Franța, aceasta înseamnă un nou milionar la fiecare 15 minute.

Raportul UBS definește averea netă ca fiind valoarea activelor financiare și imobiliare (în principal locuințe) deținute de persoane fizice, minus datoriile acestora.

Editor : M.B.

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