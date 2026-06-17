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Țările europene membre G7 și SUA vor produce, sub licență, în Ucraina, rachete cu rază lungă de acțiune

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Liderii participanți la summitul G7 de la Evian. Foto Profimedia
Liderii participanți la summitul G7 de la Evian. Foto: Profimedia
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Din articol
Țările G7, „unite” în fața Rusiei

Statele Unite și țările europene din G7 vor produce „sub licență” în Ucraina rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană, a anunțat miercuri o sursă diplomatică la summitul G7 de la Evian, citată de Le Parisien.

„Vom produce sub licență nu doar sisteme de apărare antiaeriană, ci și capacități de lovire în adâncime”, adică rachete cu rază lungă de acțiune, a declarat această sursă cu ocazia summitului G7 care se desfășoară anul acesta în Franța.

Într-o declarație comună, șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale G7 au convenit „să sporească furnizarea de capacități de apărare aeriană, de sisteme și interceptori suplimentari, precum și de capacități de lungă distanță”. De asemenea, aceștia s-au declarat „dispuși să acorde Ucrainei licențe care să-i permită să-și sporească producția militară”.

Companiile americane vor putea, în special, să acorde licențe în acest scop producătorilor europeni, a precizat cancelarul german Friedrich Merz, declarându-se foarte „recunoscător față de președintele Trump pentru această mare voință de cooperare”. „În prezent, producem cu toții prea puțin, iar acest lucru poate fi compensat prin acordarea de licențe unor companii care dispun de aceste capacități de producție, printre care se numără și companii europene și ucrainene”, a adăugat el.

Această declarație survine în contextul în care Statele Unite au anunțat marți reinstituirea anumitor sancțiuni împotriva petrolului rusesc, suspendate temporar pentru a contracara creșterea vertiginoasă a prețurilor la țiței provocată de conflictul cu Iranul.

Țările G7, „unite” în fața Rusiei

Donald Trump, care a fost complet absorbit de conflictul din Iran în ultimele săptămâni, a promis, de asemenea, că va „face tot posibilul” pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina. Negocierile de pace mediate de SUA, care se împotmolisiseră anterior, au fost suspendate la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie.

Ucraina, confruntată cu atacuri masive din partea Rusiei și cu o penurie de mijloace antiaeriene, solicită în mod regulat mai multe capacități, în special rachete Patriot americane, finanțate de aliații săi europeni. Însă aprovizionarea rămâne complicată, iar stocurile se epuizează. „În mare, la fiecare atac masiv al Rusiei, ucrainenii trebuie să lanseze aproximativ douăzeci de rachete din sistemul Patriot”, a subliniat sursa diplomatică de la G7, menționând „prezența stocurilor în Orientul Mijlociu și, fără îndoială, în Statele Unite”.

Unitatea G7 față de Ucraina – care transpare în special din declarația comună a tuturor membrilor, prin care își afirmă sprijinul neclintit față de Ucraina și integritatea sa teritorială – l-a liniștit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta se află într-o situație delicată în relația cu Donald Trump încă de la întâlnirea din Biroul Oval, din februarie 2025, la care a participat un JD Vance nemilos și în urma căreia s-a smuls de la Kiev promisiunea de a ceda o parte din resursele sale drept „compensație” pentru ajutorul acordat sub administrația lui Joe Biden.

Pe X, președintele ucrainean s-a declarat mulțumit de „rezultatele importante pentru Ucraina” obținute în urma summitului de la Évian-les-Bains. „Cel mai important: am convenit asupra unei consolidări suplimentare a apărării aeriene a Ucrainei”, a scris el în cursul dimineții.

Liderii G7 sunt „uniți”, „constată că există o dinamică pe teren” în favoarea Ucrainei și sunt de acord să „sporească presiunea” asupra Rusiei și să furnizeze mai multe mijloace de apărare antiaeriană la Kiev, a precizat anterior o sursă diplomatică franceză.

„Este minunat că toată lumea înțelege că Rusia nu va câștiga și că trebuie să-l presăm pe Putin să pună capăt acestui război”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care Emmanuel Macron l-a invitat să rămână până la sfârșitul summitului, miercuri.

Editor : M.C

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