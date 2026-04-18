Țările europene s-au trezit fără suveranitate digitală. Butonul „kill switch" pentru serviciile cloud de securitate se află peste ocean

Peste trei sferturi din ţările europene se bazează pe servicii americane de cloud computing pentru funcţii esenţiale pentru securitatea lor naţională, avertizează un raport publicat vineri, care evidenţiază riscurile reprezentate de această dependenţă digitală.

Analiza vine în contextul în care guvernele europene se tem din ce în ce mai mult că serviciile digitale, în special cele legate de apărare, ar putea cădea victime ale unui mecanism care întrerupe accesul la date şi servicii la distanţă (cunoscut sub numele de „kill switch” în engleză - buton de închidere) dacă tensiunile cu administraţia preşedintelui american Donald Trump escaladează.

„Rusia lui Putin duce în Ucraina un război împotriva unei ţări europene (...) Dar avem şi un preşedinte american care a ameninţat Danemarca şi Groenlanda”, a declarat Tobias Bacherle de la think tank-ul Future of Technology Institute (FOTI), vorbind cu jurnaliştii, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit cercetătorilor, sistemele de securitate naţională a 23 din cele 28 de ţări studiate (statele membre ale UE şi Regatul Unit) „par să se bazeze pe tehnologii americane”.

Studiul lor se bazează pe informaţii publice de pe site-urile diferitelor ministere ale Apărării, ale instituţiilor media naţionale şi ale registrelor de achiziţii publice din UE şi Marea Britanie, pentru a identifica principalele contracte cloud atribuite furnizorilor americani, în special giganţi precum Microsoft, Google, Amazon şi Oracle.

Printre ţările studiate, 16 sunt considerate a fi „expuse unui risc ridicat din cauza unui potenţial «kill switch» din partea SUA”, notează think tank-ul cu sediul la Bruxelles. Printre acestea se numără Germania, Polonia şi Regatul Unit - trei dintre principalele puteri militare din Europa.

Doar o ţară - Austria, care nu este membră a NATO - a fost clasificată ca prezentând un risc atenuat.

Unele ţări caută deja să apeleze la soluţii naţionale sau europene pentru a-şi garanta suveranitatea digitală, ceea ce a determinat companiile americane să ofere servicii de cloud „suverane” despre care susţin că ar scăpa de sub controlul Washingtonului.

Însă „această etichetare nu rezolvă problemele de dependenţă subiacente”, a subliniat grupul, deoarece aceste servicii ar putea fi în continuare supuse legislaţiei americane, care permite SUA să solicite companiilor să predea datele stocate în străinătate.

De asemenea, aceste companii ar putea fi obligate să suspende actualizările de întreţinere şi de securitate din cauza sancţiunilor americane, potrivit cercetătorilor.

Anul trecut, Statele Unite au întrerupt accesul Ucrainei la anumite servicii, în special imagini din satelit furnizate de compania americană Maxar, după un schimb de replici tensionat în Biroul Oval între preşedinţii Trump şi Zelenski.

Acel moment a fost „un adevărat semnal de alarmă”, a declarat Katja Bego de la think tank-ul britanic Chatham House într-un interviu acordat presei.

Întrebată vineri de postul de televiziune TF1 despre raportul FOTI, ministrul francez al forţelor armate, Catherine Vautrin, a răspuns că acesta evidenţiază faptul că „suveranitatea este o problemă majoră”.

„Franţa este absolut implicată, complet mobilizată. Acest lucru este în concordanţă cu principiul nostru de suveranitate”, ilustrat de politica independentă de descurajare nucleară pe care Franţa a menţinut-o timp de decenii, a spus ea.

Ca parte a actualizării continue a legii programării militare (LPM), „există finanţare pentru spaţiu, deoarece spaţiul înseamnă informaţie, comunicare”, a adăugat ea.

