Țările NATO fac tot ce le-a cerut Trump în contextul crizei cu Iranul, afirmă Mark Rutte. „Aliații oferă un sprijin masiv"

Mark Rutte. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că țările membre fac tot ce a solicitat președintele american Donald Trump pentru a consolida alianța militară, chiar dacă unele dintre ele au fost inițial „puțin reticente” în a oferi sprijin Statelor Unite în contextul conflictului cu Iranul, relatează Reuters, preluată de Haaretz.

„Când a venit momentul să ofere sprijinul logistic și de altă natură de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliați au fost puțin lenți, ca să spunem așa. Sincer să fiu, au fost și puțin surprinși. Pentru a menține elementul surprizei pentru atacurile inițiale, președintele Trump a ales să nu informeze aliații din timp”, a spus Rutte în timpul unui discurs la Washington.

„Dar ceea ce văd, când privesc astăzi Europa, este că aliații oferă un sprijin masiv”, a adăugat el. „Aproape fără excepție, aliații fac tot ceea ce le cere Statele Unite. Au ascultat și răspund la solicitările președintelui Trump.”

Comentariile lui Rutte au venit după întâlnirea de miercuri a secretarului general NATO cu președintele american Donald Trump. El a informat unele capitale că Trump dorește angajamente concrete în următoarele câteva zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat diplomați pentru Reuters.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a respins joi criticile potrivit cărora Europa nu ia măsuri suficiente în Orientul Mijlociu, calificând aceste acuzații drept „nedrepte”, relatează Al Jazeera.

„Desigur, cu toții putem face mai mult”, a declarat Kallas pentru CNN în timpul unei vizite în Emiratele Arabe Unite. Ea a menționat provocările de securitate cu care se confruntă Europa, inclusiv războiul Rusiei în Ucraina, care durează de patru ani. „Nu am văzut, știți, ca țările din Golf să ne ajute cu adevărat în această privință”, a adăugat ea, afirmând că sprijinul „nu poate fi doar o stradă cu sens unic”.

Kallas a afirmat că Europa nu a creat actuala criză din Orientul Mijlociu, dar depune eforturi pentru a contribui la stabilitatea regională.

Ea a evidențiat operațiunile navale europene menite să mențină Marea Roșie deschisă navigației, sprijinul acordat forțelor armate libaneze în lupta lor împotriva Hezbollah și Hamas, precum și susținerea unei soluții cu două state pentru conflictul israelo-palestinian. De asemenea, ea a menționat ajutorul acordat Autorității Palestiniene și eforturile de consolidare a apărării aeriene în întreaga regiune.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
View of skyscrapers on Moskva river at night, Moscow, Russia
Rusia se confruntă cu un deficit bugetar „fără precedent”, în ciuda creșterii prețurilor petrolului
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz
natanz uzina iran
Rusia insistă că poate ajuta Iranul să scoată uraniul îmbogăţit din țară: „Propunerea noastră rămâne pe masă”
harta cu stramtoarea ormuz
Iranul va permite trecerea a numai 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, după armistițiul cu SUA
benjamin netanyahu face declaratii
Procesul de corupție al lui Benjamin Netanyahu se reia după ridicarea stării de urgență din Israel. Trump cere grațierea
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
rinat ahmetov face declaratii
Miliardarul Rinat Ahmetov, despre prietenia cu Mircea Lucescu: „M-a...
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o...
Adevărul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...