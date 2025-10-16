Țările NATO, țintele preferate ale Rusiei pentru atacuri cibernetice: „Nu este surprinzător”

Rusia și-a intensificat atacurile cibernetice împotriva statelor NATO cu 25% în ultimul an, potrivit unei analize. Microsoft a indicat că nouă dintre cele mai afectate țări de activitatea cibernetică a statului rus sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, iar atacurile împotriva acestora au crescut cu un sfert față de anul precedent, relatează The Guardian.

Statele Unite au fost cele mai vizate, cu 20% din totalul atacurilor, urmate de Regatul Unit cu 12% și Ucraina – singura țară non-membră NATO din top 10 – cu 11%.

Microsoft nu a oferit detalii exacte despre acțiunile ostile, dar a afirmat că sectorul cel mai vizat a fost cel guvernamental, reprezentând un sfert din totalul atacurilor, urmat de cercetare și mediul academic, precum și de think tank-uri și organizații neguvernamentale.

În opinia vicepreședintelui pentru politici de securitate cibernetică al Microsoft, Amy Hogan-Burney, compania se așteaptă să „continue să observe activitate în multe zone din zona NATO”.

Experții și politicienii au avertizat că Rusia desfășoară un „război hibrid” – termenul folosit pentru a descrie o serie de tactici neconvenționale, cum ar fi incursiuni cu drone, sabotaje sau atacuri cibernetice, care ocupă o „zonă gri” între pace și război – împotriva membrilor NATO.

Fosta șefă a MI5 a avertizat luna trecută că Regatul Unit ar putea fi deja în război cu Rusia din cauza intensității atacurilor cibernetice și a altor activități ostile orchestrate de Moscova împotriva Regatului Unit. Eliza Manningham-Buller a declarat că este vorba de „un alt fel de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice și activitatea de spionaj sunt extinse”.

Alte țări membre NATO au fost afectate de incidente asociate Rusiei. În Polonia, 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian luna trecută, în timp ce Danemarca a fost nevoită să închidă aeroporturile din cauza unor drone. Într-un alt incident petrecut luna trecută, NATO a interceptat trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 care au încălcat spațiul aerian al Estoniei deasupra Mării Baltice.

În raportul său anual privind apărarea digitală, Microsoft a precizat că Rusia folosește comunitatea extrem de activă de infractori cibernetici din țară pentru a-și atinge obiectivele. Criminalitatea cibernetică rusă este asociată cel mai frecvent cu atacurile de tip ransomware, care au paralizat întreprinderile și organismele publice din întreaga lume. Microsoft a declarat că a observat că Rusia exploatează ecosistemul criminalității cibernetice pentru a accesa țintele, folosind software-ul său rău intenționat sau ca proxy pentru a lansa atacuri.

Jamie MacColl, cercetător principal la think tank-ul Royal United Services Institute (Rusi), a declarat: „Nu este surprinzător, având în vedere creșterea generală a acțiunilor secrete, și uneori deschise, ale Rusiei împotriva statelor membre NATO în ultimele 12 luni. Modul în care statele își utilizează operațiunile cibernetice reflectă abordarea lor mai largă a artei guvernării, astfel încât este logic ca aceste atacuri să fie în creștere.”

