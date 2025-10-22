Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, a declarat miercuri președinția daneză a UE, anunță RBC Ukraine.

„Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost informați de către statul membru rămas sub semnul întrebării, că acesta poate acum să-și ridice rezerva cu privire la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, se arată în comunicat. Referirea se face la Slovacia, ultima țară care mai trebuia să își dea acordul pentru impunerea acestor acțiuni.

„În consecință, a fost lansată o procedură scrisă pentru aprobarea Consiliului. Dacă nu se primesc obiecții, pachetul va fi adoptat mâine până la ora 8 dimineața”, arată acesta.

Potrivit Bloomberg, principalul obiectiv al noului pachet este acela de a priva Moscova de veniturile din energie și de a crește presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a începe negocierile de pace. Se pare că al 19-lea pachet include:

Interzicerea importului de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu ianuarie 2027 — cu un an mai devreme decât se planificase inițial

Sancțiuni împotriva băncilor rusești, a instituțiilor financiare din Asia Centrală și a mai multor platforme de schimb de criptomonede care ajută la eludarea restricțiilor

Restricții comerciale care vizează companiile chineze și indiene

Interzicerea exportului de mărfuri în valoare de peste 40 de miliarde de euro, inclusiv minerale, ceramică și cauciuc

Sancțiuni împotriva a peste 100 de tancuri petroliere din flota petrolieră fantomă a Rusiei

Austria, Ungaria și Slovacia au blocat acordul timp de câteva săptămâni.

Austria a încercat să deblocheze activele oligarhului rus Oleg Deripaska pentru a compensa pierderile băncii Raiffeisen în Rusia, dar propunerea nu a obținut sprijin, iar Viena a ridicat în cele din urmă blocajul.

Ungaria și-a schimbat, de asemenea, poziția și a decis să nu blocheze cel de-al 19-lea pachet. Potrivit ministrului de Externe Péter Szijjártó, interesele naționale cheie ale Budapestei nu au fost afectate.

Slovacia și-a retras obiecțiile după ce concluziile finale ale summitului au inclus o clauză care solicita scăderea prețurilor la energie în cadrul UE.

