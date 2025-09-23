„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe tema migrației

Președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa țărilor europene pe tema migrației, în discursul său de la Adunarea Generală ONU. El spune că migrația va scăpa de sub control dacă nu iau exemplul Americii și că țările Europei „se duc naibii”.

„Am luat măsuri îndrăznețe pentru a opri rapid migrația necontrolată. Odată ce am început să reținem și să deportăm pe toți cei care treceau granița și să îndepărtăm străinii ilegali din Statele Unite, aceștia pur și simplu au încetat să mai vină”, a declarat Donald trump marți, la Adunarea GEnerală ONU, potrivi The Guardian.

Trump a calificat rata generală a imigrației în Europa ca făcând parte din „agenda globalistă a migrației” și a emis un avertisment sever țărilor pe care le consideră invadate de imigranți.

„Este timpul să punem capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise. Trebuie să-l încheiați acum”, a spus Trump. „Țările voastre se duc naibii”, a mai declarat Trump de la tribuna ONU

