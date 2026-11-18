Oligarhul rus Vladimir Potanin, „ţarul paladiului", se confruntă, în cadrul unui proces început miercuri la Londra, cu o solicitare de partaj din partea fostei sale soţii, în valoare de peste 2 miliarde de lire sterline (2,4 miliarde euro dolari), iar în cazul în care va pierde acest proces, ar putea fi nevoit să vândă o parte din participaţia sa de aproximativ o treime la compania minieră Norilsk Nickel.

Potanin, directorul executiv al Nornickel, cel mai mare producător de paladiu din lume şi un important producător de nichel rafinat, este implicat într-unul dintre cele mai costisitoare procese de divorţ judecate vreodată la Înalta Curte din Londra, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Natalia Potanina a stabilit valoarea pretenţiilor sale la 50% din valoarea participaţiei reale (interesul economic final) pe care fostul ei soţ o deţine în Nornickel, la care se adaugă o cotă-parte din dividendele încasate de Potanin începând cu anul 2014, precum şi o proprietate de lux în Rusia.

Conform legislaţiei engleze, soţii au, de regulă, dreptul la 50% din aşa-numitele bunuri comune (dobândite în timpul căsătoriei). Acest aspect a dus la solicitări de sume uriaşe din partea unor cetăţeni străini înstăriţi, care aleg să se judece la Londra - oraş supranumit „capitala mondială a divorţurilor".

Potanina a înaintat o propunere de soluţionare amiabilă în valoare de 2,174 miliarde de lire sterline. Avocatul ei, Charles Howard, a precizat că această sumă reprezintă aproximativ o şeptime din averea totală a fostului soţ, estimată la circa 14 miliarde de lire sterline. Totodată, el a susţinut că Potanin ar fi mutat anumite active în afara razei de acţiune a fostei sale soţii.

Pe de altă parte, avocaţii lui Potanin - care, în această lună, şi-a retras oferta de a plăti 25 de milioane de lire sterline pentru a încheia litigiul - afirmă că fosta soţie a primit deja aproximativ 80 de milioane de dolari prin intermediul instanţelor ruse (fapt contestat de Potanina). De asemenea, aceştia susţin că Potanin s-ar putea afla în imposibilitatea de a efectua plata, din cauza „sancţiunilor internaţionale severe".

Avocatul său, Edward Faulks, a menţionat în documentele depuse la instanţă că, pentru a achita suma solicitată, Potanin ar fi nevoit să vândă acţiuni la Nornickel, ceea ce ar echivala cu înstrăinarea unui activ strategic major din Rusia.

O astfel de vânzare ar stârni un „interes major atât din partea guvernului britanic, cât şi a celui rus, cel mai probabil cu poziţii diametral opuse", a adăugat Faulks.

Potrivit revistei Forbes, averea lui Potanin se ridică la aproape 30 de miliarde de dolari. Totuşi, conform declaraţiilor sale din cadrul procedurii de divorţ, activele sale nete sunt de aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline - o cifră pe care fosta sa soţie, Potanina, o contestă, punând la îndoială sinceritatea declaraţiilor acestuia.

În vârstă de 65 de ani, Potanin şi-a clădit vasta avere după ce a achiziţionat o participaţie în cadrul companiei Nornickel la un preţ extrem de avantajos - aproximativ 170 de milioane de dolari - în timpul licitaţiilor din Rusia de la jumătatea anilor '90, cunoscute sub numele de programul „împrumuturi contra acţiuni".

Conform datelor LSEG, Interros - holdingul deţinut de Potanin - deţine în prezent o participaţie de 34,2%, după ce, în luna martie, a transferat aproximativ 3,5% din acţiuni către fundaţia sa caritabilă.

Howard, avocatul Potaninei, a declarat în faţa Înaltei Curţi că sumele solicitate de clienta sa sunt, într-adevăr, uriaşe, însă ele nu fac decât să reflecte stilul de viaţă extrem de fastuos al cuplului. El a oferit drept exemplu faptul că Potanin a plătit 1,7 milioane de lire sterline pentru a aduce în Rusia, cu avionul, pe regretatul cântăreţ George Michael şi anturajul acestuia, în vederea susţinerii unui concert de o oră, în 2006.

Avocaţii lui Potanin susţin, în schimb, că valoarea actuală a acţiunilor Nornickel "reprezintă un element substanţial al activităţii desfăşurate după separare, la care (Potanina) nu are dreptul să participe".

Drumul către proces a fost unul anevoios. Iniţial, în 2019, Înalta Curte a respins cererea Potaninei de a intenta un proces. Ulterior, cazul a fost redeschis, iar anul trecut i s-a permis Potaninei să îşi depună acţiunea în instanţă.

Se preconizează că atât ea, cât şi fostul său soţ vor depune mărturie în cadrul procesului, care se va încheia la începutul lunii decembrie, cu menţiunea că Potanin va participa prin intermediul unei legături video din Rusia.

Editor : M.B.