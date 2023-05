Un concert la Castelul Windsor a încheiat a doua zi a sărbătorii încoronării regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Suveranul, împreună cu soția, prințul moștenitor și familia acestuia au fost în public. 20.000 de oameni au venit să-i asculte pe Lionel Richie, Katy Perry și Andrea Bocelli. Prințul de Wales a susținut un discurs emoționant pe care l-a încheiat adresându-i-se regelui: "Tată, suntem cu toţii atât de mândri de tine".

După fastul încoronării de sâmbătă, după quiche-urile şi prăjiturile "marelui prânz", concertul de lângă Castelul Windsor a venit să încheie cea de-a doua zi a festivităţilor.

Aproximativ 20.000 de persoane au putut asista la acest concert, în compania familiei regale, fără a număra cei care au urmărit festivităţile pe ecranele amplasate în parcurile Londrei.

În tribune, în jurul Regelui Charles şi a Reginei Camilla, s-a adunat întreaga familie regală. Kate şi William au fost însoţiţi de copiii lor George şi Charlotte. Prinţul Edward, fratele lui Charles, a fost şi el împreună cu soţia sa Sophie şi copiii lor. Chiar şi prinţul Andrew a fost acolo, împreună cu fosta lui soţie Sarah, ducesa de York. În cele din urmă au fost prezente personalităţi politice, precum prim-ministrul Rishi Sunak.

Un concert la Castelul Windsor a încheiat a doua zi a sărbătorii încoronării regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Nicio mare vedetă britanică nu a venit pentru acest concert de sărbătorire a încoronării regelui Charles al III-lea. Au lipsit astfel Adele, Spice Girls, Harry Styles, Elton John sau Ed Sheeran.

Cu toate acestea, cântăreaţa americană Katy Perry, care a asistat cu o zi înainte la încoronarea regelui la Westminster Abbey, a încântat spectatorii cu hitul ei "Roar". A fost îmbrăcată duminică aceasta într-o rochie aurie spectaculoasă.

Fosta membră a Pussycat Dolls Nicole Scherzinger a interpretat melodia din desenul animat "Mulan", acompaniată de pianistul Lang Lang.

Un alt moment culminant al serii, cântăreţul american Lionel Richie, ambasador precum Katy Perry al unei organizaţii caritabile a Regelui Charles, a cântat celebra melodie "All Night Long".

Grupul Take That, fără Robbie William, a încheiat spectacolul cu piesa lor "Never Forget", foarte apreciată de public, printre care şi de premierul Rishi Sunak, care a dansat în tribună, în spatele lui George şi Charlotte care fluturau steaguri.

Emoţia regelui

Regele a părut emoţionat de discursul fiului său, Prinţul William.

Prinţul de Wales a vorbit despre angajamentul tatălui său în slujba ţării, dar şi de bunica sa, Regina Elisabeta, despre care a spus că care îi priveşte "cu tandreţe" de "acolo de sus" şi trebuie să fie "o mamă mândră". Prinţul a lăudat, de asemenea, angajamentul regelui faţă de cauza mediului, pe care o îmbrăţişase "cu mult înainte de a fi un subiect de zi cu zi".

"Tată, suntem cu toţii atât de mândri de tine", a fost mesajul cu care el și-a încheiat discursul, emoționându-l pe rege.

Acrobaţiile lui Tom Cruise

Secvenţe filmate au punctat şi această seară muzicală, găzduită de actorul Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolurile din "Downton Abbey" şi "Paddington".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Actorul american Tom Cruise a apărut astfel la comanda unui avion, într-o secvenţă video proiectată pe scena de la Windsor: "Ca de la pilot la pilot, majestatea voastră, v-aș lua pe post de partener de zbor oricând". Regele Charles, care a servit, aşa cum este tradiţia familiei regale în Marină dar şi în Royal Air Force, a fost pregătit ca pilot de avion şi elicopter.

Luni, festivităţile continuă în Regatul Unit, britanicii având dreptul la o zi liberă suplimentară pentru această ocazie.

Editor : G.M.