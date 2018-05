Tatăl băiețelului rămas agățat de balcon, la Paris, își lăsase copilul singur acasă și juca Pokemon Go. Ce pedeapsă riscă acum

Familia copilului salvat de către un imigrant ilegal din Mali, după ce micuțul rămăsese agățat de marginea balconului, nu are cuvinte să îi mulțumească celui pe care presa l-a numit „adevăratul Spiderman”, pentru agilitatea și rapiditatea cu care a escaladat patru etaje în doar câteva secunde, scrie BBC News.

„Este cu adevărat un erou”, a declarat bunica micuțului în vârstă de 4 ani.

Tatăl copilului riscă acum să fie pus sub acuzare pentru neglijență, întrucât își lăsase băiețelul singur și plecase la cumpărături.

Mamoudou Gassama s-a întâlnit ieri cu președintele francez Emmanuel Macron, care l-a lăudat pentru curajul său, i-a dat o medalie și a declarat că Gassama va primi un loc de muncă la secția de pompieri a orașului.

De asemenea, tânărul în vârstă de 22 de ani va primi cetățenia franceză.

Între timp, tatăl copilului a fost reținut de polițiști pentru câteva ore, iar presa din Franța scrie că acesta este „absolut devastat” de ceea ce s-a întâmplat. Bărbatul plecase la cumpărături și a întârziat mai mult timp și pentru că s-a oprit să se joace Pokemon Go.

„Nu încerc să justific ceea ce a făcut soțul meu. S-ar fi putut întâmpla și altei familii. Fiul meu a fost foarte norocos”, a declarat mama băiețelului. Și ea va fi interogată de asistenții sociali, în timp ce soțul ei riscă o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare și o amendă de până la 30.000 de euro.

„Am văzut multă lume care striga, maşinile claxonau. Atunci am trecut strada şi am alergat să văd cum pot să-l salvez. Am reuşit să mă prind de balcon şi m-am căţărat, uite aşa... Şi, mulţumesc lui Dumnezeu, l-am putut salva”, a declarat Mamoudou Gassama, eroul din Paris.