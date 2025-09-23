Live TV

Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”

Data actualizării: Data publicării:
errol musk
Errol Musk a respins acuzațiile, calificându-le drept „absurde și false”. Foto: Profimedia

Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a fost acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii vitregi începând din 1993, a dezvăluit marți New York Times. Publicația a notat că aceste acuzații ar putea reprezenta motivul pentru care antreprenorul, care a fost la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, îl menționează rareori pe tatăl său.

Errol Musk a respins acuzațiile, calificându-le drept „absurde și false”, relatează The Guardian.

Menționând scrisori personale, e-mailuri și interviuri cu membrii familiei, sursa citată a precizat că Errol Musk, care are cel puțin nouă copii și copii vitregi și a fost căsătorit cu trei femei, „deține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”.

The Times a afirmat că Elon Musk nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pe baza documentelor judiciare, a corespondenței personale, a declarațiilor asistenților sociali și a interviurilor cu membrii familiei, The Times a afirmat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk datează din 1993, când fiica vitregă a acestuia, în vârstă de patru ani, le-a spus rudelor că el o atinsese în casa familiei.

Un deceniu mai târziu, fiica vitregă a mărturisit că l-a surprins mirosindu-i lenjeria folosită, adăugând că unii membri ai familiei l-au acuzat, de asemenea, că și-a abuzat două dintre fiice și un fiu vitreg.

Autoritățile au demarat trei anchete, conform publicației, citând înregistrările poliției și ale instanței, precum și declarațiile membrilor familiei. Două dintre anchete au fost închise fără măsuri, în timp ce nu este clar ce s-a întâmplat cu cea de-a treia.

„Nu au existat dovezi, deoarece este o absurditate”, a spus Errol Musk într-o declarație pentru Times, afirmând că „rapoartele sunt false”. El a acuzat membrii familiei că „îi puneau pe copii să spună lucruri false” și că încercau să-l șantajeze pe Elon, fiul său cel mare.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Su-24M rusesc
5
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele...
pensii-1536x1024
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul...
Ultimele știri
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici
Sindicatele din Austria renunță la creșteri salariale mai mari. Motivul pentru care au luat această decizie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Harvest Christian Fellowship church. Foto- Facebook
Un fost pastor american din California, acuzat în SUA de abuz sexual asupra unor copii din România
Screenshot 2025-08-23 135013
Un șofer de ridesharing a provocat un accident cu alte două mașini, în timp ce îi făcea avansuri clientei sale. Bărbatul a fost reținut
barbat telefon
Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe
Mașini de poliție, București.
Profesor de religie, reținut după ce a violat și agresat în repetate rânduri o elevă de 14 ani
Deținut
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
”M-am simțit umilită! Mi-am pierdut plăcerea de a trăi”. Simona Halep, noi detalii despre procesul de 10...
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...