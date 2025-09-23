Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”

Errol Musk, tatăl miliardarului Elon Musk, a fost acuzat că și-a abuzat sexual cinci dintre copiii și copiii vitregi începând din 1993, a dezvăluit marți New York Times. Publicația a notat că aceste acuzații ar putea reprezenta motivul pentru care antreprenorul, care a fost la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, îl menționează rareori pe tatăl său.

Errol Musk a respins acuzațiile, calificându-le drept „absurde și false”, relatează The Guardian.

Menționând scrisori personale, e-mailuri și interviuri cu membrii familiei, sursa citată a precizat că Errol Musk, care are cel puțin nouă copii și copii vitregi și a fost căsătorit cu trei femei, „deține o influență puternică asupra unei mari părți a familiei”.

The Times a afirmat că Elon Musk nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Pe baza documentelor judiciare, a corespondenței personale, a declarațiilor asistenților sociali și a interviurilor cu membrii familiei, The Times a afirmat că prima acuzație împotriva lui Errol Musk datează din 1993, când fiica vitregă a acestuia, în vârstă de patru ani, le-a spus rudelor că el o atinsese în casa familiei.

Un deceniu mai târziu, fiica vitregă a mărturisit că l-a surprins mirosindu-i lenjeria folosită, adăugând că unii membri ai familiei l-au acuzat, de asemenea, că și-a abuzat două dintre fiice și un fiu vitreg.

Autoritățile au demarat trei anchete, conform publicației, citând înregistrările poliției și ale instanței, precum și declarațiile membrilor familiei. Două dintre anchete au fost închise fără măsuri, în timp ce nu este clar ce s-a întâmplat cu cea de-a treia.

„Nu au existat dovezi, deoarece este o absurditate”, a spus Errol Musk într-o declarație pentru Times, afirmând că „rapoartele sunt false”. El a acuzat membrii familiei că „îi puneau pe copii să spună lucruri false” și că încercau să-l șantajeze pe Elon, fiul său cel mare.

