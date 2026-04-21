„Te-ai plictisit de soție? Hai în armată”. Care sunt, totuși, motivele pentru care tinerii thailandezi se înrolează voluntar

„Te-ai plictisit de soție? În aprilie, vino și înrolează-te în armată”, spune o postare online recentă a armatei thailandeze, renunțând la tonul tradițional în favoarea meme-urilor, înainte de sezonul anual de recrutare. Nu se știe cât de eficientă a fost campania, dar aproape 50.000 de bărbați s-au oferit voluntari pentru înrolare anul acesta, potrivit Armatei Regale Thailandeze, o creștere de 22% față de 2025. Aceasta marchează o continuare a unei tendințe observate în ultimii cinci ani în Thailanda și este în contrast puternic cu țări precum Japonia, care are probleme cu înrolările în armată, relatează The Guardian.

Motivele creșterii numărului de voluntari înrolați sunt neclare, spun analiștii. Naționalismul în creștere în urma recentului conflict de frontieră dintre Thailanda și Cambodgia ar putea fi un factor, la fel ca dificultățile economice, care scad oportunitățile de angajare în rândul tinerilor.

Armata susține că creșterea numărului de membri reflectă încrederea tot mai mare în instituție. Înainte de recrutarea anuală, a încercat să folosească rețelele de socializare pentru a implica tinerii, invitându-i să se alăture „familiei” militare pentru a proteja granița Thailandei, dar făcând în același timp glume despre întâlniri amoroase și dragoste neîmpărtășită.

„Dedicarea față de antrenament insuflă disciplină; dedicarea față de ea aduce doar afecțiune fraternă”, se spunea într-o postare pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, decizia de a se înrola voluntar poate fi una pragmatică pentru mulți thailandezi.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani care nu se oferă voluntari sunt înscriși într-o loterie la centrul lor local. Dacă primesc un card negru, sunt scutiți de serviciul militar. Un card roșu înseamnă că sunt recrutați pentru o perioadă cuprinsă între un an și doi ani, în funcție de nivelul lor de educație. Perioada este mai scurtă pentru voluntari, cei cu studii universitare servind cea mai scurtă perioadă, șase luni.

Krisana Phoolong, în vârstă de 23 de ani, absolvent de facultate, spune că a decis să facă voluntariat anul acesta, astfel încât perspectiva recrutării să nu-l mai afecteze.

„Ca voluntar, pot alege tabăra și momentul și pot verifica locul cel mai apropiat de casa mea”, spune Krisana. Ar prefera să servească șase luni ca voluntar decât să riște să intre în loterie, ceea ce ar putea duce la o perioadă mai lungă de serviciu militar și la trimiterea într-o locație îndepărtată.

Pentru alți tineri, economia ar putea fi un factor care i-a încurajat să se înscrie anul acesta, adaugă el: „Multe companii nu fac angajări în acest moment”.

Recruții primesc un salariu lunar de aproximativ 11.000 de baht (340 de dolari americani) și li se asigură mâncare și cazare.

Armata nu este însă o opțiune dorită de toți tinerii.

Clipuri video de la loteria anuală din aprilie – inclusiv expresiile de ușurare copleșitoare ale celor care trag cadrul negru – devin adesea virale pe rețelele de socializare.

La începutul acestei luni, un clip distribuit masiv pe TikTok și preluat de presa thailandeză susținea că un bărbat fusese refuzat pentru că avea indicele de masă corporală 35 – peste pragul de calificare pentru recrutare – după ce a băut timp de trei luni ceai dulce cu bule.

Partidul Popular, de opoziție, care are o bază puternică de sprijin în rândul tinerilor alegători, a făcut campanie înainte de alegerile din ianuarie, promițând să elimine recrutarea obligatorie.

Dar Pavin Chachavalpongpun, profesor asociat la Centrul pentru Studii din Asia de Sud-Est al Universității din Kyoto, spune că reforma este puțin probabilă deocamdată.

„Având în vedere guvernul aflat la putere și faptul că popularitatea armatei pare să crească în urma războiului cu Cambodgia, cred că problema recrutării ar putea fi pur și simplu îngropată pentru moment”, spune el.

Disputa de la frontieră, care a izbucnit anul trecut, a întărit, de asemenea, rolul dominant al armatei în politica internă și externă, spune Pavin.

Krisana, care va începe instrucția luna viitoare, crede că serviciul militar ar trebui să fie complet voluntar.

„Înțeleg că pentru unii oameni, care au fost recrutați prin tragere la sorți și care au o familie de care să aibă grijă sau un loc de muncă, este foarte greu”, spune el.

Un sistem mai bun ar oferi stimulente, cum ar fi beneficii sociale, pentru a încuraja oamenii să se înroleze, spune el.

Editor : M.B.

