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Teheranul ameninţă să atace Israelul, dacă loviturile americane asupra infrastructurii iraniene continuă

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Mohammad Bagher Zolghadr
Mohammad Bagher Zolghadr. Foto: Profimedia
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Din articol
„Cea mai disprețuită figură din lume” SUA intră în a doua noapte de atacuri împotriva Iranului

Un înalt oficial iranian a amenințat vineri că Israelul va deveni ținta atacurilor dacă loviturile SUA asupra infrastructurii iraniene vor continua, acuzând Tel Aviv-ul că dirijează noua campanie militară a Washingtonului.

Mohammad Bagher Zolghadr, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că atacurile asupra infrastructurii vor fi întâmpinate cu represalii de aceeași natură, adăugând că „regimul sionist criminal”, pe care l-a învinuit pentru atacuri, „nu va fi la adăpost de răspunsul luptătorilor”, scrie i24News .

„Cea mai disprețuită figură din lume”

Zolghadr l-a atacat, de asemenea, pe președintele SUA, Donald Trump, numindu-l „cea mai disprețuită figură din lume” și acuzându-l că i-a insultat pe iranieni în timp ce țara încheia ceremoniile funerare pentru fostul lider suprem Ali Khamenei. El a lăudat procesiunile de masă organizate în Iran și Irak, calificându-le drept o „epopee istorică”.

SUA intră în a doua noapte de atacuri împotriva Iranului

Avertismentul a urmat unui nou val de atacuri americane asupra Iranului. Comandamentul Central al SUA a declarat că a lovit miercuri aproximativ 90 de ținte militare de-a lungul coastei iraniene, inclusiv sisteme de apărare aeriană, echipamente de supraveghere a coastelor, instalații de depozitare a rachetelor și dronelor, mijloace navale și centre logistice. Presa de stat iraniană a afirmat că au fost lovite și perimetrul centralei nucleare de la Bushehr și un pod feroviar strategic care leagă Iranul de Asia Centrală.

Iranul a răspuns lansând rachete și drone asupra pozițiilor militare americane din întreaga regiune a Golfului, inclusiv asupra unor instalații din Bahrain și Kuweit. O sursă americană a declarat pentru i24NEWS că focul continuu al Iranului ar putea transforma atacurile americane într-un fenomen „zilnic” sau „săptămânal”. Khamenei, care a fost ucis în primul atac americano-israelian al războiului, pe 28 februarie, a fost înmormântat joi la Mashhad, după o săptămână de cortegii funerare prin Iran și Irak.

Editor : Sebastian Eduard

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