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Teheranul avertizează Kievul că va urma „cu siguranță” o reacție militară în urma atacului asupra navei iraniene

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IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Foto: Profimedia
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Teheranul a subliniat că nava sa comercială lovită sâmbătă de o dronă ucraineană în Marea Caspică transporta doar marfă civilă și a promis că va reacționa corespunzător, considerând Kievul responsabil pentru atac. Vicepreședintele Parlamentului, Hamidreza Hajibabaei, i-a avertizat pe cei pe care i-a descris drept „stăpânii” Ucrainei că orice acțiune răuvoitoare a așa-zisului lor „contractant” din bazinul Mării Caspice va declanșa o reacție „dureroasă” din partea națiunii iraniene, relatează Al Jazeera.

IRNA a relatat că deputatul de rang înalt a adresat avertismentul Ucrainei și țărilor care, potrivit lui, au „incitat” Kievul să efectueze atacul, în cadrul unei ședințe parlamentare de luni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a descris atacul ca fiind „ilegal și contrar Cartei ONU și acordurilor internaționale”, respingând afirmația Kievului potrivit căreia Teheranul ar fi implicat în războiul în curs dintre Rusia și Ucraina.

În cadrul unei conferințe de presă săptămânale, luni, acesta a adăugat că alte state riverane Mării Caspice și-au exprimat îngrijorarea profundă și a precizat că Teheranul a transmis clar Kievului că va răspunde în mod corespunzător.

Feda-Hossein Maleki, membru al Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din cadrul parlamentului iranian, afirmă că Teheranul va răspunde militar la atacul Ucrainei asupra navei.

Sâmbătă, Ucraina a atacat o navă comercială iraniană, ucigând un marinar și rănind un altul, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Iranului.

„Am reacționat pe cale diplomatică și am prezentat un ultimatum, dar o reacție militară va urma cu siguranță”, a spus Maleki.

Ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, a condamnat cu fermitate atacul, calificându-l drept un „act criminal”, afirmând că nava era în întregime comercială și nu transporta încărcătură militară, a relatat luni agenția de știri de stat IRNA.

„Este justificat să ne așteptăm ca Rusia să riposteze la acest atac mortal, deoarece acesta a avut loc în timp ce nava comercială se afla în apele teritoriale ale Rusiei”, a spus ambasadorul, îndemnând Kremlinul să reacționeze.

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat într-o postare pe X că, în cadrul discuțiilor cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, și cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că atacul, care a curmat viața unui marinar iranian, „nu poate rămâne fără răspuns”.

Între timp, Ambasada Iranului în Polonia a emis un avertisment oficial către conducerea ucraineană, afirmând că Teheranul își rezervă dreptul de a răspunde în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, potrivit agenției de știri WANA.

Într-o declarație adresată președintelui Ucrainei, misiunea diplomatică l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că încearcă să „atragă Europa și NATO într-un conflict militar cu Iranul”.

„Reținerea Teheranului nu este nelimitată”, a avertizat aceasta, acuzându-l pe președintele ucrainean că și-a depășit autoritatea prin înarmarea adversarilor Iranului în timpul și în urma războiului de 40 de zile purtat de Israel și SUA împotriva Republicii Islamice.

 

 

Editor : M.C

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