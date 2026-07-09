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Video Teheranul lansează atacuri asupra Bahrainului și a Kuweitului în urma loviturilor SUA. Avertisment pentru „complicii” europeni

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Fateh-110 - Iranian missile
Racheta iraniană Fateh-110. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Avertismentul lui Trump Teheranul condamnă declarațiile lui Rutte Traficul din Strâmtoarea Ormuz „s-a oprit aproape complet”

A doua noapte în care se înregistrează o nouă rundă de escaladare a conflictului SUA-Iran. Și fără precedent de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre Teheran și Washington, care ar fi trebuit să pregătească terenul pentru un armistițiu. Însă ceea ce vedem pe teren este departe de a fi un armistițiu. Mai multe orașe de-a lungul coastei sudice a Iranului au fost ținta atacurilor, inclusiv importantul oraș portuar Bandar Abbas, unde au fost semnalate mai multe explozii. Pe insulele din apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv Qeshm și Abu Musa, au fost, de asemenea, semnalate activări ale sistemelor de apărare aeriană, precum și explozii. Iranul a revendicat atacuri asupra forțelor americane din Bahrain și Kuweit, după atacurile SUA. Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte câteva rănite.

Au fost semnalate explozii în orașe iraniene de-a lungul Strâmtorii Ormuz, printre care Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas, Sirik, Jask și Insula Abu Musa, scrie Al Jazeera.

Agenția de știri IRNA relatează că atacul a provocat moartea a cel puțin trei persoane și rănirea altor câteva.

Valiollah Hayati, viceguvernatorul provinciei Khuzestan responsabil cu securitatea și aplicarea legii, a declarat pentru IRNA că „regimul israeliano-american a vizat o locație de la periferia orașului Ahvaz” în primele ore ale dimineții. „În prezent sunt în desfășurare operațiuni de salvare și asistență medicală”, a adăugat el.

SUA au bombardat Iranul pentru a doua noapte consecutiv, CENTCOM afirmând că atacurile au fost ordonate de președintele Donald Trump pentru a „deteriora și mai mult capacitatea Teheranului de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

https://t.co/fiKJRI9zmE

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 9, 2026

Armata americană a declarat că a lovit peste „90 de ținte militare iraniene” de-a lungul litoralului țării, inclusiv „sisteme de apărare aeriană, mijloace de supraveghere, baze de rachete și drone, capacități navale și infrastructură logistică”.

În Iranshahr, presa de stat iraniană a informat că o instalație aeroportuară a fost lovită, ucigând cel puțin un pompier și rănind alții.

În Chabahar, au fost lovite două docuri, un turn de control al traficului maritim și un depozit. Șrapnelul a lovit, de asemenea, Spitalul Imam Ali, iar orașul a suferit pene de curent pe scară largă după ce mai multe linii electrice au fost avariate.

În estul orașului Aqqala, podul feroviar Aq Tekeh Khan a fost lovit, în timp ce autoritățile din Bushehr au declarat că atacurile asupra orașului nu au provocat daune centralei nucleare de acolo.

🚨 BREAKING: At the direction of President Trump, the US forces are conducting MORE strikes on Iran to “further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz,” CENTCOM confirms

47 gave them fair warning. Iran decided to ignore him.

I’d imagine… pic.twitter.com/pZKmYYtLLU

— Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Ca represalii, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat că a vizat instalații militare americane de la baza Camp Arifjan și de la baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, precum și bazele Juffair și Sheikh Isa din Bahrain.

Potrivit mass-media de stat din Bahrain și Kuweit, sirenele au fost activate în ambele țări.

Avertismentul lui Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat miercuri un nou avertisment la adresa Iranului, afirmând că actuala conducere de la Teheran „s-ar putea să nu mai fie” dacă ostilitățile dintre cele două părți se reiau.

Declarațiile au fost făcute în marja summitului NATO de la Ankara, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran și prăbușirea armistițiului negociat anterior.

Potrivit The Times, liderul de la Casa Albă a acuzat Iranul că a încălcat memorandumului de înțelegere convenit cu Washingtonul și a susținut că autoritățile iraniene au ales din nou calea confruntării, în locul negocierilor. În același timp, Trump a lăsat să se înțeleagă că SUA sunt pregătite să răspundă militar dacă atacurile iraniene continuă.

Teheranul condamnă declarațiile lui Rutte

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, a condamnat declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, referitoare la războiul SUA-Israel împotriva Teheranului, acuzând țările europene de complicitate activă în acest conflict.

„Recunoașterile repetate ale lui Mark Rutte privind complicitatea deliberată a Europei la războiul de agresiune al SUA și Israelului împotriva Iranului nu fac decât să confirme, încă o dată, că acestea nu au fost imparțiale în această agresiune brutală și ilegală”, a scris Baghaei pe X.

Mark Rutte’s repeated admissions of Europe’s willful complicity in the US-Israeli war of aggression against Iran only confirms, once again, that they were not impartial in this brutal unlawful aggression. Those who provided their territories, military bases, and infrastructure to…

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 9, 2026

„Cei care și-au pus la dispoziție teritoriile, bazele militare și infrastructura pentru a permite agresiunea nu pot scăpa de responsabilitatea pentru contribuția lor la o agresiune neprovocată și la consecințele grave ale acesteia”, a adăugat el.

Comentariile lui Baghaei au venit după ce Rutte a susținut miercuri ultimele atacuri ale SUA asupra Iranului, afirmând că acestea erau „absolut necesare”. Anterior, el declarase, de asemenea, că țările NATO au oferit sprijin logistic SUA în timpul războiului din martie, precizând că între 4.000 și 5.000 de avioane americane au decolat de pe baze din Europa în primele șase săptămâni ale războiului.

Traficul din Strâmtoarea Ormuz „s-a oprit aproape complet”

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet în urma celei de-a doua zile consecutive de atacuri ale SUA împotriva Iranului, potrivit Bloomberg News.

Citatând date de urmărire a navelor, sursa a precizat că, printre navele de mari dimensiuni, a fost observat doar un superpetrolier supus sancțiunilor SUA care ieșea din Golf alături de un vas de containere sub pavilion iranian.

Aproximativ 14 nave de marfă au traversat strâmtoarea în ambele direcții ieri, a adăugat sursa, menționând că această cifră este cea mai scăzută de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, din 16 iunie.

În medie, 34 de nave au tranzitat strâmtoarea în cele trei săptămâni de când cele două națiuni au convenit asupra acordului provizoriu, a precizat sursa.

Editor : M.C

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