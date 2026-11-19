Casa Albă a confiscat joi telefoanele corespondenţilor de presă aflaţi la bordul avionului prezidenţial Air Force One care a decolat din China în urmă cu câteva ore, scrie AFP, preluată de Agerpres.



Măsura, luată „din motive de securitate”, este cu totul neobişnuită.

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„Telefoanele ne-au fost luate pentru moment, din motive de securitate”, a declarat jurnalista responsabilă cu relatarea activităţilor preşedintelui american pentru restul mass-media care nu îl însoţesc pe Trump în deplasări.



Aeronava Air Force One a decolat de pe aeroportul din Shenzhen puţin după ora locală 18.45 (10.45 GMT), după summitul trilateral al preşedinţilor american Donald Trump, chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin.



În mai, la precedenta vizită în China a lui Trump, jurnaliştilor nu le-au fost luate telefoanele de către administraţia prezidenţială, a remarcat pe X Jacqui Heinrich, jurnalistă la postul Fox News şi preşedinta asociaţiei corespondenţilor la Casa Albă.

This plus pool phones being taken for security reasons raising suspicion AF1 may not be heading straight home … phones were not taken after Beijing departure in May — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) November 19, 2026

Potrivit AFP, cu toate că programul prevedea ca Donald Trump să revină direct în SUA după summitul de la Shenzhen, această măsură a Casei Albe ar putea semnala o escală ce nu a fost anunţată public.



Trump s-a referit frecvent la posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-corean Kim Jong Un în cursul deplasării sale în Asia.

Editor : M.C