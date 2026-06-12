Telefonul lansat de Trump, prezentat ca fiind produs în întregime în SUA, este clona unui model chinezesc. Există doar două diferențe

Dezasamblarea primului smartphone vândut sub brandul Trump arată că acesta este o copie aproape fidelă a modelului HTC U24 Pro, dezvoltat în China.

T1 Phone a fost prezentat anul trecut ca fiind un smartphone produs „cu mândrie" în întregime în Statele Unite, în ciuda faptului că toată lumea ştia că Statele Unite nu au în prezent capacitatea de a face acest lucru.

După ce a încasat un avans de câte 100 de dolari, telefonul care poartă numele preşedintelui american a întârziat mai multe luni faţă de termenul de livrare promis iniţial.

Smartphone-ul Trump. Foto: Profimedia Images

Aspectul acestuia a trădat încă de la început legăturile cu HTC U24 Pro, dar acum există şi confirmare în acest sens, după ce a fost dezasamblat piesă cu piesă de iFixit, potrivit News.ro.

Există două diferenţe: memoria este produsă de Micron, în loc de SK Hynix, iar bateria este construită în Filipine în loc de China şi se încarcă mai greu.

În rest, telefonul despre care Trump Mobile spunea că este produs complet în Statele Unite nu este decât clona unui smartphone creat în China.

Editor : C.S.