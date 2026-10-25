Live TV

Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență

Data actualizării: Data publicării:
Alina Habba și Turhan Mildon la nunta celor doi / Alina Habba cu Donald Trump / Richard Grenell cu Nicolas Maduro
La câteva săptămâni după nunta de la New York dintre Turhan Mildon și Alina Habba, fost avocată a lui Donald Trump a intrat în Biroul Oval ca să îl acuze pe fostul trimis special Richard Grenell că ar fi de vină pentru dispariția a milioane de dolari transferați de noul ei soț. Colaj foto: Profimedia Images / X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O poveste scurtă de dragoste și milioane de dolari dispăruți Ascensiunea lui Turhan Mildon: de la benzinării și ateliere auto în Turcia la afaceri cu persoane din administrația Trump Mildon și Grenell susțineau cândva aceeași cauză. Acum, au declanșat un război intern în grupul MAGA

Căsătoria dintre investitorul turc Turhan Mildon, un fost aliat al regimului venezuelean al lui Nicolas Maduro, și fosta avocată a lui Donald Trump, Alina Habba, a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență în cercurile de putere de la Washington. După ce la nunta noului cuplu MAGA au participat unii dintre cei mai importanți oameni din administrația Trump, precum procurorul general Todd Blanche și directorul FBI Kash Patel, Habba l-a acuzat pe fostul trimis special al Statelor Unite la Caracas, Richard Grenell, că a furat o parte din averea soțului ei, relatează El Pais.

Nunta lui Habba și Mildon, care a fost organizată în mai puțin de trei luni, s-a ținut în sala de bal a hotelului Waldorf Astoria de la New York și a costat aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit rapoartelor apărute în presa din SUA.

Evenimentul a avut loc în aceeași săptămână în care s-a desfășurat și dezbaterea generală din cadrul celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, Manhattanul fiind plin de șefi de stat și diplomați.

Printre invitați s-au numărat diverse figuri importante de la Washington, oligarhi, politicieni congolezi, rapperul Nelly, care a și cântat pe scenă, și fostul mare boxer Mike Tyson.

Alina Habba (42 de ani) a fost cândva avocata personală a lui Donald Trump. Soțul ei, Turhan Mildon, care susține că are 29 de ani deși unele documente îl prezintă ca fiind cu patru ani mai tânăr, este un investitor turc care a făcut afaceri în Venezuela cu ajutorul lui Alex Saab, un apropiat al lui Nicolas Maduro și fost ministru al industriei.

Felix-Tshisekedi-turhan-mildon
După ce a devenit consilierul președintelui Republicii Democrate Congo, Félix Tshisekedi, Turhan Mildon a obținut pașaport diplomatic și a câștigat contracte mari cu statul. Captură foto: X

O poveste scurtă de dragoste și milioane de dolari dispăruți

Habba și Mildon s-au întâlnit la finalul anului 2025 în Centrul Kennedy de la Washington și au început o relație din prima parte a anului 2026. În scurta lor poveste de dragoste a intervenit, apoi, un vechi prieten al cuplului, Richard Grenell, iar ceea ce a urmat explică de ce acesta nu a fost invitat la nuntă, câteva luni mai târziu.

O poveste care pare a fi desprinsă dintr-o telenovelă turcească este, în esență, o luptă pentru afacerile din Venezuela.

La câteva săptămâni după nunta de la New York, Habba a intrat în Biroul Oval ca să îl acuze pe Grenell că ar fi de vină pentru dispariția a milioane de dolari transferați de noul ei soț.

Potrivit lui Habba, în primăvara anului 2025, Grenell l-a convins pe Mildon să transfere 17,6 milioane de dolari către TX-AT, o firmă de securitate și de apărare pentru care Grenell a lucrat în rol de consultant în 2024.

Detaliile înțelegerii din spatele transferului rămân neclare, dar Axios a raportat că Grenell i-ar fi trimis un mesaj în care îi promitea lui Mildon că, prin această investiție, el va avea acces la președintele SUA, la evenimente VIP și la alți oficiali ai administrației de la Washington.

Trump New Jersey Prosecutor
Alina Habba a fost inițial avocata lui Donald Trump, apoi a ocupat pentru scurt timp funcția de procuror-șef al statului New Jersey. Foto: Profimedia Images

Din suma totală, 5,6 milioane de dolari ar fi trebuit să meargă înspre Centrul Kennedy, o instituție pe care Grenell o conducea la acea vreme, sub forma unei donații, însă banii nu au mai ajuns niciodată.

Mai nou, s-a aflat că transferul de bani nu a venit direct din partea lui Mildon, ci dintr-un cont asociat cu guvernul Republicii Democrate Congo (RDC), al cărei președinte îl angajase pe afaceristul turc ca și consilier, potrivit NYT.

Grenell spune că acuzațiile sunt absurde, neagă existența acelor mesaje și spune că nu a primit niciun ban din partea lui Mildon.

În luna iunie, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, aceeași persoană care l-a predat Washingtonului pe Saab, a ordonat înghețarea contractelor lui Mildon în țara sud-americană.

Rodriguez a motivat decizia invocând neîndeplinirea obiectivelor investiționale, însă sancțiunea nu a durat mult. Lidera de la Caracas a revenit asupra deciziei când a aflat numele noii soții a investitorului turc.

recep-erdogan-turhan-mildon
În 2021, afaceristul turc s-a căsătorit cu fiica unui magnat din domeniul construcțiilor apropiat de președintele turc Recep Erdogan. Captură foto: X

Ascensiunea lui Turhan Mildon: de la benzinării și ateliere auto în Turcia la afaceri cu persoane din administrația Trump

Mildon a crescut într-un oraș mic din apropiere de strâmtoarea Dardanele, acolo unde familia lui deține benzinării și ateliere de reparații auto. El a explicat pentru revista Forbes Turkey că cheia succesului pentru el nu este „know-how-ul” (aptitudini și experiență), ci „know-who-ul” (relațiile).

Afaceristul turc a aplicat această tactică în 2021, atunci când s-a căsătorit cu fiica unui magnat din domeniul construcțiilor apropiat de președintele turc Recep Erdogan.

Apoi, după ce a devenit consilierul președintelui RDC Félix Tshisekedi, Mildon a obținut pașaport diplomatic și a câștigat contracte mari cu statul. Iar în iunie 2025, la doar câteva luni după divorțul de prima soție, Mildon s-a logodit cu Maria Eugenia Ceballos, fiica amiralului venezuelean Remigio Ceballos.

Ceballos a fost mulți ani șeful operațional al forțelor armate din Venezuela și a fost sancționat de SUA pentru corupție și încălcarea drepturilor omului.

richard-grenell-nicolas-maduro
Richard Grenell a susținut mult timp că un acord cu regimul lui Maduro este posibil – în schimbul rămânerii sale la putere, americanii ar fi urmat să exploateze petrolul Venezuelei. Foto: Profimedia Images

La finalul anului 2023, Mildon l-a întâlnit la Caracas pe adevăratul său naș: Alex Saab, care tocmai ce fusese eliberat de SUA în urma unui schimb de prizonieri cu administrația Biden. Câteva luni mai târziu, Maduro l-a numit ministru al industriei, fiind responsabil de relația cu investitorii străini.

Saab i-a încredințat lui Mildon fabricile de ciment ale statului și o afacere cu creveți expropriată de la fondatorul acesteia, care a fost trimis la închisoare după ce a fost acuzat că a finanțat opoziția.

Mildon a încercat luni de zile să îmbunătățească relația dintre Saab și republicanii din cercul de apropiați ai lui Trump. Mildon l-a descris pe Saab drept „principalul factor de putere din Venezuela și cheia unei soluționări pașnice a conflictului cu SUA”.

Mildon și Grenell susțineau cândva aceeași cauză. Acum, au declanșat un război intern în grupul MAGA

În ianuarie 2025, Grenell s-a întâlnit cu Maduro la Palatul Miraflores și s-a întors cu șase americani eliberați din închisorile venezuelene. Grenell a susținut mult timp că un acord cu regimul lui Maduro este posibil – în schimbul rămânerii sale la putere, americanii ar fi urmat să exploateze petrolul Venezuelei.

Mildon și Grenell au fost cândva susținători ai aceleiași cauze și au apărat supraviețuirea regimului chavist, însă soarta lor este acum incertă.

Marco Rubio l-a marginalizat pe Grenell, l-a convins pe Trump să adopte o strategie mai agresivă la adresa Venezuelei, să îl captureze pe Maduro și să o aleagă pe Rodriguez ca succesoare.

Odată cu ziua de 3 ianuarie, cei doi bărbați au pierdut influența pe care o aveau cândva, însă situația lui Mildon s-a schimbat radical datorită relației sale romantice cu Habba. Iubirea a avut câștig de cauză, dar a și declanșat un război intern în grupul MAGA.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretarul de stat american Marco Rubio
Alertă privind comploturi iraniene de asasinat în „stadii avansate”. SUA reduc personalul ambasadelor din Orientul Mijlociu
Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA
ilustrație cu o navă misterioasă în formă de triunghi
„Triunghi negru” misterios, semnalat deasupra unui obiectiv sensibil din SUA. Ce dezvăluie noile dosare OZN ale Pentagonului
Mihail Gorbaciov și Donald Trump
Fascinația lui Donald Trump pentru Rusia durează de aproape 40 de ani. Ce s-a întâmplat după prima sa vizită la Moscova, în 1987
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
China condamnă noile restricţii propuse de Statele Unite: „Nu este în interesul nimănui”
Recomandările redacţiei
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să...
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
Cocaină. Foto Profimedia
Cazul „tăietorului de degete” și „brazilianului Escobar”: bărbații...
Ultimele știri
Un bărbat a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției Alba Iulia și i-a cerut unui agent să îl împuște
Cod galben de ceață în București și alte regiuni: ce zone sunt afectate și cât durează avertizările ANM
Mirosurile transmise prin internet. Cum funcționează Scentronic, tehnologia ce vrea să schimbe comunicarea digitală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
Ștefan Beldie, „experiment” la derby: „Cât de steliști au fost comentatorii Prima Sport, Mocanu și...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou stil – REGHETON!”
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...