Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență

Căsătoria dintre investitorul turc Turhan Mildon, un fost aliat al regimului venezuelean al lui Nicolas Maduro, și fosta avocată a lui Donald Trump, Alina Habba, a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență în cercurile de putere de la Washington. După ce la nunta noului cuplu MAGA au participat unii dintre cei mai importanți oameni din administrația Trump, precum procurorul general Todd Blanche și directorul FBI Kash Patel, Habba l-a acuzat pe fostul trimis special al Statelor Unite la Caracas, Richard Grenell, că a furat o parte din averea soțului ei, relatează El Pais.

Nunta lui Habba și Mildon, care a fost organizată în mai puțin de trei luni, s-a ținut în sala de bal a hotelului Waldorf Astoria de la New York și a costat aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit rapoartelor apărute în presa din SUA.

Evenimentul a avut loc în aceeași săptămână în care s-a desfășurat și dezbaterea generală din cadrul celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, Manhattanul fiind plin de șefi de stat și diplomați.

Printre invitați s-au numărat diverse figuri importante de la Washington, oligarhi, politicieni congolezi, rapperul Nelly, care a și cântat pe scenă, și fostul mare boxer Mike Tyson.

Alina Habba (42 de ani) a fost cândva avocata personală a lui Donald Trump. Soțul ei, Turhan Mildon, care susține că are 29 de ani deși unele documente îl prezintă ca fiind cu patru ani mai tânăr, este un investitor turc care a făcut afaceri în Venezuela cu ajutorul lui Alex Saab, un apropiat al lui Nicolas Maduro și fost ministru al industriei.

După ce a devenit consilierul președintelui Republicii Democrate Congo, Félix Tshisekedi, Turhan Mildon a obținut pașaport diplomatic și a câștigat contracte mari cu statul. Captură foto: X

O poveste scurtă de dragoste și milioane de dolari dispăruți

Habba și Mildon s-au întâlnit la finalul anului 2025 în Centrul Kennedy de la Washington și au început o relație din prima parte a anului 2026. În scurta lor poveste de dragoste a intervenit, apoi, un vechi prieten al cuplului, Richard Grenell, iar ceea ce a urmat explică de ce acesta nu a fost invitat la nuntă, câteva luni mai târziu.

O poveste care pare a fi desprinsă dintr-o telenovelă turcească este, în esență, o luptă pentru afacerile din Venezuela.

La câteva săptămâni după nunta de la New York, Habba a intrat în Biroul Oval ca să îl acuze pe Grenell că ar fi de vină pentru dispariția a milioane de dolari transferați de noul ei soț.

Potrivit lui Habba, în primăvara anului 2025, Grenell l-a convins pe Mildon să transfere 17,6 milioane de dolari către TX-AT, o firmă de securitate și de apărare pentru care Grenell a lucrat în rol de consultant în 2024.

Detaliile înțelegerii din spatele transferului rămân neclare, dar Axios a raportat că Grenell i-ar fi trimis un mesaj în care îi promitea lui Mildon că, prin această investiție, el va avea acces la președintele SUA, la evenimente VIP și la alți oficiali ai administrației de la Washington.

Alina Habba a fost inițial avocata lui Donald Trump, apoi a ocupat pentru scurt timp funcția de procuror-șef al statului New Jersey. Foto: Profimedia Images

Din suma totală, 5,6 milioane de dolari ar fi trebuit să meargă înspre Centrul Kennedy, o instituție pe care Grenell o conducea la acea vreme, sub forma unei donații, însă banii nu au mai ajuns niciodată.

Mai nou, s-a aflat că transferul de bani nu a venit direct din partea lui Mildon, ci dintr-un cont asociat cu guvernul Republicii Democrate Congo (RDC), al cărei președinte îl angajase pe afaceristul turc ca și consilier, potrivit NYT.

Grenell spune că acuzațiile sunt absurde, neagă existența acelor mesaje și spune că nu a primit niciun ban din partea lui Mildon.

În luna iunie, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, aceeași persoană care l-a predat Washingtonului pe Saab, a ordonat înghețarea contractelor lui Mildon în țara sud-americană.

Rodriguez a motivat decizia invocând neîndeplinirea obiectivelor investiționale, însă sancțiunea nu a durat mult. Lidera de la Caracas a revenit asupra deciziei când a aflat numele noii soții a investitorului turc.

În 2021, afaceristul turc s-a căsătorit cu fiica unui magnat din domeniul construcțiilor apropiat de președintele turc Recep Erdogan. Captură foto: X

Ascensiunea lui Turhan Mildon: de la benzinării și ateliere auto în Turcia la afaceri cu persoane din administrația Trump

Mildon a crescut într-un oraș mic din apropiere de strâmtoarea Dardanele, acolo unde familia lui deține benzinării și ateliere de reparații auto. El a explicat pentru revista Forbes Turkey că cheia succesului pentru el nu este „know-how-ul” (aptitudini și experiență), ci „know-who-ul” (relațiile).

Afaceristul turc a aplicat această tactică în 2021, atunci când s-a căsătorit cu fiica unui magnat din domeniul construcțiilor apropiat de președintele turc Recep Erdogan.

Apoi, după ce a devenit consilierul președintelui RDC Félix Tshisekedi, Mildon a obținut pașaport diplomatic și a câștigat contracte mari cu statul. Iar în iunie 2025, la doar câteva luni după divorțul de prima soție, Mildon s-a logodit cu Maria Eugenia Ceballos, fiica amiralului venezuelean Remigio Ceballos.

Ceballos a fost mulți ani șeful operațional al forțelor armate din Venezuela și a fost sancționat de SUA pentru corupție și încălcarea drepturilor omului.

Richard Grenell a susținut mult timp că un acord cu regimul lui Maduro este posibil – în schimbul rămânerii sale la putere, americanii ar fi urmat să exploateze petrolul Venezuelei. Foto: Profimedia Images

La finalul anului 2023, Mildon l-a întâlnit la Caracas pe adevăratul său naș: Alex Saab, care tocmai ce fusese eliberat de SUA în urma unui schimb de prizonieri cu administrația Biden. Câteva luni mai târziu, Maduro l-a numit ministru al industriei, fiind responsabil de relația cu investitorii străini.

Saab i-a încredințat lui Mildon fabricile de ciment ale statului și o afacere cu creveți expropriată de la fondatorul acesteia, care a fost trimis la închisoare după ce a fost acuzat că a finanțat opoziția.

Mildon a încercat luni de zile să îmbunătățească relația dintre Saab și republicanii din cercul de apropiați ai lui Trump. Mildon l-a descris pe Saab drept „principalul factor de putere din Venezuela și cheia unei soluționări pașnice a conflictului cu SUA”.

Mildon și Grenell susțineau cândva aceeași cauză. Acum, au declanșat un război intern în grupul MAGA

În ianuarie 2025, Grenell s-a întâlnit cu Maduro la Palatul Miraflores și s-a întors cu șase americani eliberați din închisorile venezuelene. Grenell a susținut mult timp că un acord cu regimul lui Maduro este posibil – în schimbul rămânerii sale la putere, americanii ar fi urmat să exploateze petrolul Venezuelei.

Mildon și Grenell au fost cândva susținători ai aceleiași cauze și au apărat supraviețuirea regimului chavist, însă soarta lor este acum incertă.

Marco Rubio l-a marginalizat pe Grenell, l-a convins pe Trump să adopte o strategie mai agresivă la adresa Venezuelei, să îl captureze pe Maduro și să o aleagă pe Rodriguez ca succesoare.

Odată cu ziua de 3 ianuarie, cei doi bărbați au pierdut influența pe care o aveau cândva, însă situația lui Mildon s-a schimbat radical datorită relației sale romantice cu Habba. Iubirea a avut câștig de cauză, dar a și declanșat un război intern în grupul MAGA.

Editor : Raul Nețoiu