Televiziunea publică din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza datoriilor

Data publicării:
jurnalist bhrt
Televiziunea de stat din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza nivelului ridicat al datoriilor sale, informează DPA.

Televiziunea publică BHRT şi-a suspendat temporar transmisiunea joi, când televizoarele au afişat doar un ecran negru cu un text care anunţa închiderea permanentă dacă datoriile nu vor fi achitate în termen de două zile.

Datoriile acestui post TV, care au început să se acumuleze din 2005, au ajuns recent la echivalentul a 51 de milioane de euro. Din această sumă, BHRT datorează 11,5 milioane de euro Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU). Dacă datoriile către EBU nu sunt achitate, atunci conturile bancare ale televiziunii bosniace ar putea fi blocate.

Unul dintre motivele care stau la baza acumulării acestei datorii este faptul că RTRS, un post care aparţine de radioteleviziunea centrală, nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată începând din 2015, conform relatărilor din presa locală, notează DPA, citată de Agerpres.

Proceduri judiciare sunt în desfăşurare în Bosnia şi Herţegovina, dar nu au fost pronunţate hotărâri definitive. Între instituţiile din Republica Srpska şi Guvernul central din Sarajevo există tensiuni de mulţi ani, pe fundalul unor conflicte etnice de lungă durată.

