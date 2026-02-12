Live TV

Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire

Data publicării:
trump-juncker-tusk-tw
Donald Tusk îl critică pe președintele SUA
Din articol
Polonia refuză invitația Consiliului pentru Pace „deocamdată”

Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acționa ca „vasal al niciunei țări”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Declarația lui Tusk a venit la o zi după ce acesta a afirmat că Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de SUA „în aceste circumstanțe”, adăugând că, deși Varșovia rămâne apropiată de Statele Unite, va sprijini doar inițiativele internaționale care corespund intereselor Poloniei.

„Polonia a fost, este și va fi un aliat loial, de încredere și previzibil al Statelor Unite”, a declarat Tusk joi pentru mass-media poloneză, după o reuniune a Consiliului Național de Securitate.

„Dar în această alianță, Polonia nu este și nu va fi – atâta timp cât eu sunt prim-ministru – un vasal. Vom fi un aliat fidel, dar nu vom fi un vasal în relațiile cu nicio țară din lume”, a spus Tusk.

El a adăugat că alianțele trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu pe supunere. „Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe cineva care dă constant din cap și încearcă să obțină ceva prin lingușire, pentru că asta nu funcționează”, a spus el.

Polonia refuză invitația Consiliului pentru Pace „deocamdată”


Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, a fost inițial prezentat ca un mecanism de sprijinire a eforturilor de pace în Gaza, dar de atunci s-a transformat într-un format internațional mai larg, pe care unele guverne europene îl consideră o alternativă la Organizația Națiunilor Unite.

Trump a invitat mai multe țări să se alăture, inclusiv Rusia și Belarus, o mișcare care a stârnit îngrijorare în capitalele europene. Majoritatea statelor UE au refuzat să semneze carta de fondare a organismului în ianuarie.

Miercuri, Tusk a declarat că Polonia va continua să analizeze inițiativa și „nu exclude niciun scenariu” dacă circumstanțele se vor schimba.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
3
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Donald Trump
4
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Asaltul asupra Capitoliului
Un bărbat grațiat de Trump pentru atacul asupra Capitoliului a fost găsit vinovat de abuz asupra copiilor. „Riscă închisoare pe viață”
donald trump
Un stat puternic s-a alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Document prezentat la Casa Albă: „Am semnat adeziunea”
petrol venezuela
Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Putin și Lukașenko nu merg la prima ședință a Consiliului Păcii convocată de Trump. Motivul invocat de către dictatori
profimedia-1068255598
Surse: Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru Pace. Când va fi luată decizia
Recomandările redacţiei
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim...
victor rebengiuc si mariana mihut
Percheziţii la persoane care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu...
Ultimele știri
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online