Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire

Polonia va rămâne un aliat loial al Statelor Unite, dar nu va acționa ca „vasal al niciunei țări”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Declarația lui Tusk a venit la o zi după ce acesta a afirmat că Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de SUA „în aceste circumstanțe”, adăugând că, deși Varșovia rămâne apropiată de Statele Unite, va sprijini doar inițiativele internaționale care corespund intereselor Poloniei.

„Polonia a fost, este și va fi un aliat loial, de încredere și previzibil al Statelor Unite”, a declarat Tusk joi pentru mass-media poloneză, după o reuniune a Consiliului Național de Securitate.

„Dar în această alianță, Polonia nu este și nu va fi – atâta timp cât eu sunt prim-ministru – un vasal. Vom fi un aliat fidel, dar nu vom fi un vasal în relațiile cu nicio țară din lume”, a spus Tusk.

El a adăugat că alianțele trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu pe supunere. „Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe cineva care dă constant din cap și încearcă să obțină ceva prin lingușire, pentru că asta nu funcționează”, a spus el.

Polonia refuză invitația Consiliului pentru Pace „deocamdată”



Consiliul pentru Pace, propus de președintele american Donald Trump, a fost inițial prezentat ca un mecanism de sprijinire a eforturilor de pace în Gaza, dar de atunci s-a transformat într-un format internațional mai larg, pe care unele guverne europene îl consideră o alternativă la Organizația Națiunilor Unite.

Trump a invitat mai multe țări să se alăture, inclusiv Rusia și Belarus, o mișcare care a stârnit îngrijorare în capitalele europene. Majoritatea statelor UE au refuzat să semneze carta de fondare a organismului în ianuarie.

Miercuri, Tusk a declarat că Polonia va continua să analizeze inițiativa și „nu exclude niciun scenariu” dacă circumstanțele se vor schimba.

