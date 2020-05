Tensiune în Spania, unde starea de alarmă a fost prelungită pentru a cincea oară. Cele mai dure măsuri din Europa, extinse până în vară

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anunţat că va extinde pentru a cincea oară carantina în Spania, care va dura până în 7 iunie, relatează El Pais.

Măsurile restrictive, instituite ca urmare a epidemiei COVID-19, se vor extinde pentru încă două săptămâni, a anunţat guvernul spaniol.

Extinderea măsurilor a fost adoptată cu 177 voturi pentru şi 162 de voturi împotrivă. Aceasta înseamnă că restricţiile, printre cele mai dure din Europa, vor continua să fie aplicate în Spania până pe 7 iunie.

Măsurile impuse funcționează, a subliniat Sanchez, în Congres la începutul dezbaterii. „Carantina nu va dura o zi mai mult decât este necesar. Nimeni nu are dreptul să arunce ceea ce am obținut cu toții, împreună. Îmi cer scuze cetățenilor pentru orice greșeli comise, care au fost întotdeauna dictate de excepționalitatea situației. Dincolo de diferențele noastre de opinii, cu toții, a trebuit să lucrăm cot la cot. Cu toții am fost uniți de aceeași dorință: de a salva vieți.”

Însă liderul principalului grup de opoziție, Pablo Casado, al Partidului Popular (PP), l-a acuzat pe Sanchez că a pierdut timpul și că i-a depășit puterile.

„Sunteți incapabil să protejați spaniolii în afară de a-i păstra în aceste restricții drastice”, a spus el despre măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului în Spania, care au fost printre cele mai stricte din lume.

„Încălcați drepturile fundamentale prin ordinele ministeriale, ceea ce arată cât de puțin respectați statul de drept. Ați depășit toate limitele. Ești pur și simplu liderul guvernului cu cel mai slab sprijin din toată istoria democratică a [Spaniei]”, a adăugat Casado.

Spania declara stare de urgență în 14 martie, din cauza pandemiei.

Aici sunt permise adunările de până la 10 persoane, iar oamenii pot circula liber în provincia lor. În Insulele Canare şi Baleare, barurile, restaurantele şi magazinele sunt deschise la capacitate redusă. Muzeele, sălile şi hotelurile sunt

redeschise după mai bine de două luni. Totuşi cele două mari oraşe ale Spaniei, Marid şi Barcelona nu îndeplinesc criteriile pentru a intra în prima fază a relaxărilor.

În Spania, numărul deceselor a ajuns la 27.888, iar numărul persoanelor infectate este de 279.524, potrivit Ministerului Sănătăţii. Aproape 200.000 de pacienţi s-au vindecat.

Redactare G.M.