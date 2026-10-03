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Tensiunea crește în Orientul Mijlociu: Arabia Saudită plănuiește un atac asupra grupării Houthi pentru a rupe blocada din Marea Roșie

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Houthis protest in Sanaa in support of al-Houthi's statements
Susținători ai rebelilor Houthi, la o manifestație în Yemen. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump, Turcia și Pakistanul Forțele yemenite sunt fragmentate

Arabia Saudită plănuiește o ofensivă împotriva militanților Houthi din Yemen, susținuți de Iran, luând în considerare opțiuni precum o ofensivă de-a lungul coastei pentru a asigura ruta maritimă din Marea Roșie sau un atac pe mai multe fronturi, au declarat pentru Reuters oficiali regionali și occidentali.

Operațiunea, care se preconizează că va fi lansată în următoarele săptămâni, va fi condusă de forțele yemenite de pe teren, coordonate de Riad, și susținută de lovituri aeriene saudite, potrivit a șase persoane care au cunoștințe despre pregătiri.

Deși SUA furnizează deja informații de intelligence pentru a sprijini operațiunile Riadului în Yemen, iar unele țări din regiune și din Europa oferă regatului ajutor militar în principal de natură defensivă, nu se preconizează ca aliații Arabiei Saudite să joace un rol direct în operațiunile de luptă, au afirmat sursele care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni de securitate.

Arabia Saudită a intrat în războiul civil din Yemenul vecin în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, în sprijinul guvernului recunoscut la nivel internațional, pe care houthii îl alungaseră din capitala Sanaa. Un armistițiu convenit între părțile beligerante în 2022 a fost respectat în mare măsură până în acest an, când houthii au lansat atacuri cu rachete și drone asupra transportului maritim și a infrastructurii petroliere saudite, ca o consecință a războiului din Iran.

Un obiectiv-cheie al ofensivei saudite planificate, despre care nu s-a mai relatat până acum, vizează inversarea avansului rapid înregistrat de houthi luna trecută, când au avansat de-a lungul coastei și au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, potrivit unor surse care cunosc planurile, printre care se numără oficiali din Golf și din Yemen, precum și diplomați occidentali.

Saudiții iau în considerare două opțiuni posibile pentru asalt, au declarat oficialii din Golf și din Yemen: fie un atac cu țintă restrânsă asupra zonei din jurul strâmtorii Bab el-Mandeb, fie o ofensivă mai amplă, care să includă și alte atacuri sincronizate pe mai multe fronturi din jurul Yemenului, în provinciile Al-Bayda, Marib, Taiz și Al-Jawf.

Peste 100.000 de soldați yemeniți ar putea fi mobilizați în cadrul ofensivei, în funcție de amploarea acesteia, au afirmat toți oficialii.

Purtătorii de cuvânt ai guvernelor saudit și yemenit, ai grupării Houthi și ai armatei SUA nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la planurile saudite.

Bab el-Mandeb este ieșirea sudică a Mării Roșii, o rută maritimă cheie între Marea Mediterană și Asia, care a căpătat o importanță și mai mare în acest an ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz, care a fost practic închisă din cauza conflictului cu Iranul.

Riadul a ajuns la concluzia că nu poate iniția noi negocieri de pace în Yemen cu gruparea Houthi atâta timp cât militanții dețin controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, ceea ce le conferă o pârghie semnificativă pe scena internațională, au declarat diplomații occidentali și oficialul din Golf.

Cele șase persoane care dețin informații despre pregătirile saudite nu au putut oferi un calendar precis pentru lansarea ofensivei, estimările lor variind de la o săptămână până după alegerile intermediare din SUA de la începutul lunii noiembrie.

Michael Ratney, fost ambasador al SUA în Arabia Saudită, a declarat că se așteaptă ca ofensiva să aibă o țintă restrânsă și, cu siguranță, o amploare mai modestă decât operațiunea condusă de Arabia Saudită în 2015, care urmărea înfrângerea militanților.

„Pe cât de mult doresc să-i învingă complet pe houthi, pe atât de mult trebuie să revină la statu quo ante, adică la situația de dinainte ca houthii să controleze teritoriul de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb”, a adăugat el. „În mod ideal, ar fi o operațiune destul de limitată, menită să recucerească zonele de coastă și să restabilească traficul maritim normal.”

Houthii au devenit cel mai redutabil aliat al Iranului în Orientul Mijlociu de când Israelul a slăbit Hezbollahul în Liban în ultimii trei ani.

O ofensivă condusă de Arabia Saudită împotriva grupării ar marca un nou punct de tensiune într-o regiune cuprinsă de conflict de la atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și de la războiul ulterior dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Trump, Turcia și Pakistanul

Washingtonul, cel mai puternic aliat al Arabiei Saudite, furnizează consilieri militari și informații obținute de serviciile secrete - inclusiv informații privind țintele - pentru a sprijini operațiunile aeriene saudite din Yemen, potrivit unuia dintre diplomații occidentali.

Cu toate acestea, amploarea sprijinului ar putea fi limitată. Reuters a raportat anterior că președintele american Donald Trump a respins cererile conducătorului de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, privind sprijinul militar direct, cum ar fi loviturile aeriene.

Turcia și Pakistanul, cu care Arabia Saudită a semnat luna trecută un acord comun de apărare, au furnizat echipament militar pe care regatul îl utilizează în Yemen, au declarat oficiali pakistanezi și regionali.

Luna trecută, Pakistanul a trimis patru avioane de marfă cu echipament, inclusiv sisteme de apărare aeriană, artilerie ușoară, drone și sisteme antidronă, la Aden, sediul guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită, a declarat un oficial al guvernului pakistanez.

Consilieri militari pakistanezi se află, de asemenea, pe teren alături de omologii lor sauditi pentru a sprijini forțele yemenite, potrivit unui al doilea oficial pakistanez, oficialului din Golf și unui diplomat occidental. Dronele turcești, achiziționate de Arabia Saudită înainte de războiul actual, au fost, de asemenea, desfășurate deasupra Yemenului, au adăugat aceștia.

Una dintre principalele preocupări ale regatului în lansarea unei noi ofensive în Yemen este modul în care să-și protejeze instalațiile petroliere și alte infrastructuri de atacurile cu drone și rachete ale grupării Houthi, potrivit unor oficiali regionali care au afirmat că Riadul a solicitat ajutorul mai multor aliați în ceea ce privește sistemele defensive.

Pakistanul a desfășurat între 30.000 și 40.000 de soldați în Arabia Saudită pentru a ajuta la apărarea frontierelor terestre ale regatului și la interceptarea dronelor și rachetelor, potrivit celui de-al doilea oficial pakistanez, care a precizat că trupele au sosit în valuri începând de anul trecut, dar și după recenta escaladare a conflictului. Islamabadul nu a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe în Yemen cu rol combativ, a spus oficialul.

Ministerele apărării din Pakistan și Turcia nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la sprijinul lor militar acordat Riadului.

Între timp, Franța a anunțat că va trimite sisteme defensive și trupe în Arabia Saudită pentru a contribui la protejarea orașului portuar Yanbu de la Marea Roșie.

Forțele yemenite sunt fragmentate

Orice operațiune terestră în Yemen se va baza pe coaliția eterogenă a facțiunilor combatante yemenite pe care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite le-au înarmat și instruit în etapele inițiale ale războiului civil, când conflictul a ajuns într-un impas sângeros.

„Multe forțe anti-Houthi nu sunt încă organizate sau pregătite pentru genul de ofensivă susținută necesară pentru a respinge o forță militară Houthi disciplinată. Și acestea sunt puse la încercare chiar acum, ⁠pe măsură ce houthii exercită presiune pe mai multe fronturi simultan”, a declarat analistul yemenit Mohammed Albasha.

Forțele yemenite s-au fragmentat și mai mult iarna trecută, când luptătorii din sud, susținuți de EAU, au încercat să cucerească teritoriu în est și să anunțe planuri de secesiune, ceea ce a dus la înfrângerea lor de către luptătorii susținuți de Arabia Saudită, după o serie de ciocniri.

Ali Shihabi, un analist politic saudit apropiat de gândirea guvernului, a avertizat că rezultatul oricărei ofensive a sauditilor împotriva rebelilor Houthi va depinde de modul în care se vor descurca forțele terestre.

„Până acum, prioritatea a fost apărarea pozițiilor de pe teren și stabilizarea frontului, dar cu siguranță vor trece la ofensivă”, a spus el. „Succesul depinde în mare măsură de calitatea performanței forțelor locale.”

Editor : B.E.

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